Protestele faţă de acţiunile brutale ale agenţilor federali din Portland continuă. Sunt manifestaţii violente şi în alte oraşe din SUA

Protestatarii din Portland se confuntă în continuare cu Trump. Ciocniri între manifestanţi şi poliţişti sunt în continuare înregistrate în oraşul din Oregon, scena de peste două luni a unor astfel de acţiuni, Foreţele de ordine folosesc, seară de seară, tiruri abundente cu gaze lacrimogene şi dispersează mulţimea.

Şi alte oraşe s-au alăturat mişcării iniţiate la Portland împotriva rasismului.Multe manifestaţii au devenit la fel de violente. La Seattle, de exemplu, poliţia a folosit sâmbătă grenade cu efect acustic şi spray-uri iritante împotriva protestatarilor. Cel puţin 45 de manifestanţi au fost arestaţi. În Austin, Texas, poliţia a declarat că un bărbat a fost împuşcat şi ucis.

”Eram la vreo 20 de metri (de la tribunal) şi ne-au gazat. Focuri de artificii, am fost la prima linie aseară. Artificiile nu dor. Sticlele de plastic nu dor.M-au atins şi pe mine”, a spus un protestatar.

”Vrem schimbare.Vrem dreptate.Cerem şi în această seară , o să cerem asta la nesfârşit”, a spus protestatarul.

“No cops, no prisons, total abolition”



The cry to defund the police and reinvest some of the money into social programs



Has turned into a cry for a complete abolishment of all law enforcement and any form of legal Incarceration



That escalated real quickly #portland pic.twitter.com/hwA3LGVcB4