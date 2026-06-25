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„Rămâi puternică, Venezuela!” / Val de solidaritate din partea mai multor lideri politici din regiune, după devastatoarele seisme

Lidera Opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, transmite un mesaj de solidaritate pe X, din exil. Ca ea, alți lideri regionali transmit mesaje de susținere, de încurajare, pentru venezueleni, aflați, încă, în șoc.
„Rămâi puternică, Venezuela!” / Val de solidaritate din partea mai multor lideri politici din regiune, după devastatoarele seisme
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
25 iun. 2026, 06:07, Știri externe
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„Fie ca puterea, calmul și solidaritatea să ne călăuzească în aceste momente dificile”, a transmis lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, într-un mesaj publicat pe platforma X, din exil.

Acesta nu este singurul mesaj de solidaritate, de susținere pentru poporul venezuelean, îngenuncheat la propriu de două cataclisme neobișnuite, ca intensitate, pentru regiune.

„Rămâi puternică, Venezuela!”

Președintele statului El Salvador, Nayib Bukele, și-a exprimat solidaritatea cu Venezuela: „gândurile noastre sunt alături de poporul venezuelean în aceste momente dificile”.

„Vă transmitem întreaga noastră solidaritate și rugăciunile noastre. Rămâi puternică, Venezuela!”, a scris Bukele.

Și congresmena republicană María Elvira Salazar, care reprezintă statul Florida, a transmis că „gândurile și rugăciunile” sale se îndreaptă către poporul venezuelean.

Ea a avut și un mesaj de sprijin pentru familiile afectate, pentru cei care-și caută rudele și pentru echipele de intervenție.

„Puterea poporului venezuelean a fost pusă la încercare de nenumărate ori. Nu am nicio îndoială că va trece și peste acest moment cu aceeași reziliență, același curaj și aceeași speranță care l-au ajutat să depășească fiecare provocare”, a spus aceasta.

Undă largă de propagare

Cutremurele au fost resimțite și în regiunile din nord-estul și zona caraibiană a Columbiei, dar aici nu au fost raportate victime sau pagube majore.

Autoritatea Maritimă a țării a precizat că nu există risc de producere a unor tsunami.

În Brazilia, mai multe clădiri din orașele Manaus, Belém și Macapá, situate în regiunea Amazonului, au fost evacuate preventiv.

Centrul american de avertizare pentru tsunami în Pacific a emis o alertă de tsunami pentru Insulele Virgine, iar autoritățile din Republica Dominicană au făcut același lucru pentru teritoriul lor.

O avertizare emisă inițial pentru Puerto Rico a fost ulterior ridicată.

O raritate pentru Venezuela

Aceste seisme, de o asemenea intensitate, sunt o raritate pentru Venezuela, spun specialiștii, în ciuda faptului că țara e situată în vecinătatea mai multor falii tectonice.

Poziția sa la contactul dintre placa sud-americană și cea caraibiană face ca marile cutremure să fie mai puțin frecvente decât în alte state din America Latină, precum Mexic sau Chile, aflate pe „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice din lume.

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