Raport Europol: Peste 400.000 de membri ai rețelelor de crimă organizată acționează în UE

Criminalitatea organizată continuă să reprezinte una dintre cele mai mari amenințări la adresa Uniunii Europene. Acest lucru se întâmplă în ciuda acțiunilor desfășurate de autoritățile de aplicare a legii, potrivit unei noi analize publicate de Europol și prezentate împreună cu Comisia Europeană și președinția cipriotă a Consiliului UE.

Raportul examinează peste 700 dintre cele mai periculoase rețele infracționale active în Uniunea Europeană. Acestea reunesc peste 400.000 de membri proveniți din 118 țări.

Potrivit analizei, aproximativ 85% dintre aceste grupări folosesc structuri de afaceri legale pentru a-și ascunde sau susține activitățile ilegale.

Trafic de droguri, criminalitate informatică și spălare de bani

Raportul arată că rețelele sunt implicate într-o gamă largă de infracțiuni grave. Printre acestea se numără traficul de droguri, criminalitatea informatică, traficul de persoane, introducerea ilegală de migranți, frauda și spălarea banilor.

Europol avertizează că organizațiile criminale utilizează tot mai frecvent tehnologiile digitale, fluxurile comerciale internaționale și companiile înregistrate legal pentru a-și extinde activitatea.

Potrivit raportului, aceste grupări nu mai acționează izolat. Ele formează un ecosistem infracțional flexibil, capabil să se adapteze rapid la măsurile autorităților și să exploateze noi oportunități.

Comisia Europeană propune consolidarea mandatului Europol

Executivul european consideră că autoritățile trebuie să își schimbe modul de acțiune pentru a răspunde noilor provocări.

Concluziile raportului arată că nu mai este suficientă destructurarea unor persoane sau grupuri individuale. Autoritățile trebuie să vizeze și mecanismele economice, financiare și tehnologice pe care rețelele infracționale le exploatează.

În acest context, Comisia Europeană a propus consolidarea mandatului Europol. Inițiativa urmărește să ofere agenției și statelor membre instrumente suplimentare pentru investigarea infracțiunilor digitale și transfrontaliere.

Propunerea prevede extinderea capacităților operaționale, îmbunătățirea schimbului de informații și dezvoltarea unor instrumente tehnologice moderne pentru activitatea polițienească.

De asemenea, sunt prevăzute măsuri pentru consolidarea cooperării dintre Europol, instituțiile europene și partenerii internaționali.

Europol este agenția Uniunii Europene responsabilă de cooperarea dintre autoritățile naționale de aplicare a legii. Instituția sprijină statele membre prin schimb de informații, analiză și coordonarea investigațiilor transfrontaliere.

Actualul raport reprezintă o actualizare a analizei privind cele mai periculoase rețele infracționale din Uniunea Europeană, publicată de Europol în 2024.