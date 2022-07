Rusia ar putea face presiuni asupra Serbiei pentru a submina Balcanii de Vest, avertizează oficialii din Kosovo şi Bosnia-Herţegovina care mnă liderii occidentali „să se implice mai activ şi mai puternic” în regiune. Este probabil ca Rusia să-şi extindă confruntarea cu Occidentul făcând presiuni asupra Serbiei să submineze independenţa Kosovo şi a altor state din Balcanii de Vest, au avertizat liderii regionali în interviurile oferite publicaţiei cu The Guardian.

Prim-ministrul kosovar, Albin Kurti, a avertizat că „este în interesul Federaţiei Ruse să aibă noi fronturi de luptă”.

Preşedintele ţării, Vjosa Osmani, a prezis că „Rusia, prin destabilizarea Balcanilor de Vest, va căuta să destabilizaze întreaga Europă” şi a spus că Moscova foloseşte Serbia pentru a pune în pericol valorile democratice.

Kurti a spus că Serbia cheltuieşte aproape 3% din PIB-ul său pe echipamente şi antrenamente militare – majoritatea provenind din Rusia. „Au 14 avioane de luptă MiG-29, opt dintre ele donate din Belarus şi şase de către Federaţia Rusă – şi ştiţi, donaţiile din Federaţia Rusă vin cu un preţ”.

Kurti a adăugat: „Mă tem că, cu cât războiul durează mai mult în Ucraina, cu atât sunt mai mari şansele de răspândire a crizei în Balcanii de Vest. Şi asta pentru că este în interesul Federaţiei Ruse să aibă noi câmpuri de luptă. Putin încă consideră că intervenţia NATO în Kosovo este cel mai important eveniment internaţional recent. El vrea ca statul Kosovo să eşueze pentru a arăta că succesul NATO a fost temporar, la fel ca în Irak şi Afganistan”.

UPDATE ORA 23 - Sârbii au interdicţie de a intra în Kosovo

Kosovo va interzice de la 1 august intrarea în ţară a persoanelor cu cărţi de identitate sârbeşti, dar va începe să elibereze documente speciale pentru intrarea şi ieşirea din ţară, cu o valabilitate de trei luni

Preşedintele sârb a cerut ca Kosovo să "îşi revină în simţiri".

Între timp, autorităţile kosovare au promis că vor bloca de mâine intrarea maşinilor cu numere sârbeşti.

Vehiculele blindate ale Unităţii Speciale a Poliţiei din Kosovo au fost desfăşurate în tabăra de poliţie "Belvedere" din Mitrovica Sud.

Primarul din Mitrovica de Sud, Bedri Hamzaj, a declarat pentru televiziunea locală din Kosovo TV1: "În ceea ce priveşte sudul, situaţia este sub control. Nu există nicio provocare".

Serbia are un sistem de stat paralel pentru mica minoritate sârbă din Kosovo, cu propriile sale departamente de poliţie, tribunale şi birouri municipale mutate în oraşele din nordul Kosovo, majoritar sârb. Acest sistem include eliberarea plăcuţelor de înmatriculare a vehiculelor sârbe pentru oraşele din Kosovo.

În 2011, Kosovo şi Serbia au ajuns la un acord prin care Kosovo va emite plăcuţe de înmatriculare marcate atât „RKS” (desemnând „Republica Kosovo”), cât şi „KS” (desemnând simplu „ Kosovo”), drept concesie faţă de refuzul Serbiei de a recunoaşte fosta provincie ca stat.

După ce acordul a expirat în septembrie 2021, guvernul kosovar a decis să nu-l mai prelungească, iar poliţia a început să confişte numerele de înmatriculare emise de Serbia pentru sârbii kosovari.

Schimbarea i-a înfuriat pe sârbii kosovari, care au blocat punctele de trecere a frontierei.

Premierul din Kosovo face apel la calm

Premierul kosovar, Albin Kurti, confirmă că au fost trase focuri de armă de infractori controlaţi de guvernul Serbiei în nordul ţării. Acesta îndeamnă la calm şi avertizează asupra dezinformării.

"Orele şi zile care urmează pot fi provocatoare. Ne confruntăm cu şovinismul pe care îl cunoaştem bine... Voi lucra zi şi noapte pentru Republica noastră democratică".

