Generația Curelea pornește spre EURO 2027. 10 stranieri pe lista preliminară pentru duelurile cu Kosovo și San Marino

Naţionala de tineret a României, pregătită de noul selecţioner Costin Curelea, debutează în luna septembrie în preliminariile Campionatului European din 2027. Primul test va fi împotriva reprezentativei U21 a Kosovo, programat vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iaşi. Al doilea meci se va disputa marţi, 9 septembrie, de la ora 21:30, în deplasare, cu San Marino U21, pe „San Marino Stadium” din Serravalle.

Pentru aceste partide, Curelea a anunţat lista preliminară a jucătorilor care evoluează în străinătate, formată din: Vlad Rafailă (Real Betis, Spania), Tony Strata (AC Ajaccio, Franţa), Matteo Duţu (AC Milan, Italia), Emanuel Marincău (FSV Mainz, Germania), Antonio David (Internazionale Milano, Italia), Luca Szimionaş (Hellas Verona, Italia), Robert Jălade (Sevilla, Spania), Rareş Burnete (Juve Stabia, Italia), Ioan Vermeşan (Hellas Verona, Italia) şi Jason Kodor (US Lecce, Italia).

Lotul final, care va include o parte dintre aceşti stranieri şi jucători din campionatul intern, va fi anunţat înaintea reunirii oficiale a echipei. România U21 îşi propune să înceapă cu dreptul campania pentru calificarea la turneul final găzduit de Ungaria şi Polonia în 2027.