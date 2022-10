„Retorica nucleară a preşedintelui Putin este periculoasă şi imprudentă, am mai auzit-o de mai multe ori, dar asta nu schimbă faptul că este periculoasă. Acesta este motivul pentru care i-am spus clar preşedintelui Putin că orice utilizare a armelor nucleare ar avea consecinţe grave pentru Rusia şi, în mod natural, ar schimba natura conflictului”, a declarat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în timpul unui interviu acordat la „Meet the press” de pe Nbc.

„De asemenea, am precizat că un război nuclear nu poate fi câştigat şi nu trebuie purtat niciodată, acesta este un mesaj pe care NATO şi Aliaţii NATO îl transmit Rusiei”, a adăugat Stoltenberg, care a întărit: „Acesta este un război pe care l-a început preşedintele Putin, este un război la alegerea lui. NATO nu face parte din acest conflict, ceea ce facem este să oferim sprijin Ucrainei, o naţiune independentă şi suverană din Europa, care are dreptul să se apere de o agresiune de război”.

Graniţele celor patru regiuni ucrainene ocupate incluse în Federaţia Rusă vor fi cele existente în ziua în care au fost anexate, conform tratatelor de aderare transmise astăzi de preşedintele Putin Dumei de Stat, anunţată agenţia Ria Novosti, clarificând un dubiu pe care, până vineri, Kremlinul îl lăsase nelămurit.

Berlinul îl convoacă şi pe ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Netshev. La fel ca multe ţări europene, precum Belgia şi Italia, Germania reacţionează în acest fel la recenta anexare a patru regiuni ucrainene la Rusia şi la noua escaladare a războiului.

Preşedinţii a nouă ţări NATO au condamnat anexarea de către Rusia a teritoriilor ucrainene şi au cerut Alianţei Atlantice să mărească în mod semnificativ ajutorul militar acordat Ucrainei. Pe lângă faptul că şi-au exprimat sprijinul ferm pentru decizia summitului NATO de la Bucureşti privind viitoarea aderare a Ucrainei la Alianţă.

Declaraţia comună a fost făcută publică pe Twitter de către preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. În special, preşedinţii ţărilor din Europa Centrală şi de Est au declarat că au vizitat Kievul în timpul războiului şi au văzut cu ochii lor consecinţele agresiunii ruse şi, prin urmare, că nu pot rămâne tăcuţi în faţa încălcări flagrante ale legii.de către Federaţia Rus.

„Confirmăm sprijinul nostru pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Nu recunoaştem şi nu vom recunoaşte niciodată încercările Rusiei de a anexa niciun teritoriu ucrainean”, au spus aceştia.

Together with the Presidents of 🇱🇻🇪🇪🇵🇱🇸🇰🇷🇴🇨🇿🇲🇪🇲🇰, we:

- Support Ukraine's sovereignty& territorial integrity

- Support 🇺🇦 in its defense against Russia's invasion

- Firmly stand behind 🇺🇦 future #NATO membership

