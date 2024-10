UPDATE Papa Francisc: îmi reînnoiesc apelul pentru ca ucrainenii să nu fie lăsaţi să moară şi să se înceteze atacurile aeriene

„Îmi reînnoiesc apelul pentru ca ucrainenii să nu fie lăsaţi să moară şi se să înceteze atacurile aeriene împotriva populaţiei civile, care este întotdeauna cea mai afectată. Nu mai ucideţi nevinovaţi”, a spus azi Papa Francisc, la slujba ţinută în faţa credincioşilor adunaţi în Piaţa Sf. Petru.

UPDATE Polonia ameninţă Rusia

Fostulul şef al Armatei Poloneze, generalul (r) Rajmund Andrzejczak: „Dacă forţele ruse trec graniţa în Lituania, vom lovi toate punctele strategice ale Rusiei pe o rază de 300 de kilometri în primele minute. Vom lovi direct Sankt Petersburg".

UPDATE Moscova: 13 drone Kiev doborâte în 3 regiuni

Sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât peste noapte 13 drone ucrainene peste regiunile Kursk, Belgorod şi Briansk, a raportat Ministerul rus al Apărării. „Regimul de la Kiev a încercat să efectueze un atac terorist folosind vehicule aeriene fără pilot împotriva ţintelor de pe teritoriul Federaţiei Ruse, iar 13 UAV-uri ucrainene au fost distruse de sistemele de apărare aeriană în serviciu”, se relatează, precizându-se că şase drone au fost doborâte în regiunile Belgorod şi Kursk şi alta în regiunea Briansk.

UPDATE Rusia a trimis 68 de drone împotriva ţintelor ucrainene în timpul nopţii, dintre care 31 au fost interceptate

Rusia a trimis 68 de drone împotriva ţintelor ucrainene în timpul nopţii, dintre care 31 au fost interceptate. Celelalte au fost date „pierdute”, probabil din cauza sistemelor electronice de bruiaj, a anunţat Kievul. Două rachete balistice Iskander-Ma şi două rachete Kh-59 au fost, de asemenea, trase asupra ţintelor din regiunile Cernihiv şi Sumi din Ucraina.

UPDATE Tass: forţele de la Kiev care se retrag din Toreţk

„Forţele armate ucrainene au început să-şi retragă unităţile din Dzerjinsk (numele ucrainean este Toreţk)”, scrie azi agenţia Tass. „Situaţia inamicului din Dzerjinsk este cu adevărat deplorabilă. Aceştia sunt nevoiţi să fugă din nou. Acum are loc o retragere parţială a unităţilor din oraş”, întăreşte agenţia de stat a Rusiei.

UPDATE Morţi la Doneţk

UPDATE Regimul Putin a mai făcut o victimă

UPDATE Zelenski: ruşii încearcă să recucerească oraşul Kursk, dar rezistăm / Preşedintele ucrainean laudă armata

„Armata rusă a încercat să respingă poziţiile Forţelor Armate ucrainene din regiunea Kursk. Armata ucraineană continuă să păzească graniţele”, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskii, relatează RBC-Ucraina, cu referire la discursul său de seară, unde a lăudat armata, care menţine apărarea în direcţia lui Pokrovski. Bloggeri militari ruşi: un F-16 al Kievul a doboarât avioanul de vânătoare Su-34 al Moscovei Un blogger militar cu conexiune în forţele aeriene ruse susţine că un avion de luptă din Moscova a fost doborât de apărarea ucraineană, susţine săptămânalul american Newsweek, care citează şi un alt blogger militar pro-rus, potrivit căruia un Sukhoi Su-34 a fost a fost doborât de un F-16 furnizat de Vest. Versiunile nu au fost confirmat, iar Newsweek a contactat ministerele apărării din Rusia şi Ucraina pentru a comenta afirmaţiile neverificate. Telegram Fighterbomber a postat ieri un mesaj care părea a fi un tribut adus unui avion de luptă Su-34 pierdut. Alături de o imagine a avionului de vânătoare care este un pilon al forţelor aeriene ruse apărea mesajul: „Pământul este cerul, fraţilor”. Newsweek adaugă că canalul pro-rus Telegram Vdv for Honesty and Justice au distribuit postarea cu mai multe detalii. „Urgent!!! Su-34-ul nostru a fost doborât. Echipajul a fost ucis”, se spunea în mesaj. În plus, potrivit acestui canal, avionul „a fost doborât aparent de un F-16, care se afla deasupra teritoriului controlat de inamic” şi a fost lovit în timpul lansării unei bombe „la aproximativ 50 km de linia frontului”.

Uraganul Milton, pe lângă faptul că a lovit Florida, a lovit puternic şi aşteptările Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski ar fi trebuit, de fapt, să participe la summitul liderilor de la Ramstein, Germania, convocat de Joe Biden pentru a suplimenta sprijinul aliaţilor, într-un moment în care forţele Kievului se luptă să-şi menţină poziţiile în Donbas.

Cum Biden şi-a anulat prezenţa la Ramstein, pentru a fi alături de poporul său, şi Ucraina a avut de suferit, în mod direct. Astfel, Zelenski a fost nevoit s-o ia la pas prin Europa, într-un turneu prin marile capitale europene: Londra, Paris, Roma şi Berlin.

SUA lucrează deja la o nouă dată pentru summit. Unde se aşteaptă anunţul pentru un nou ajutor militar „substanţial”.

Indiciul vine din cercurile militare americane. „Intenţia acum este să găsească o altă dată, poate în următoarele câteva săptămâni”, declară un înalt oficial american.

Ucraina este nerăbdătoare. Zelenski şi-a încheiat turneul european şi s-a întors în ţara natală pentru a prelua conducerea forţelor militare.

„Pachete de apărare pentru protecţie, sisteme de apărare aeriană şi investiţii în producţia de drone şi alte arme în Ucraina: acestea sunt rezultatele vizitelor noastre la Londra, Paris, Roma şi Berlin”, a scris el pe X.

„Am prezentat detaliile despre Planul de Victorie partenerilor noştri şi acum vom lucra pentru a maximiza eforturile noastre atât în ​​prima linie, cât şi prin diplomaţie: sarcina noastră comună este să aducem mai aproape o pace justă pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă”, a adăugat el.

Între timp, în Zaporojie, sâmbătă a continuat să plouă cu bombe (3 răniţi, inclusiv o fetiţă de 11 ani) şi drone kamikaze (28, dintre care 24 au fost doborâte de antiaeriene).