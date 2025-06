Ce își dorește Putin de fapt de la Ucraina? Planul ascuns din spatele ofensivei spre Odesa

Președintele rus Vladimir Putin are ca obiectiv principal cucerirea orașului Odesa, port esențial la Marea Neagră, pentru a izola Ucraina de accesul maritim, relatează Financial Times, citând un oficial de rang înalt sub protecția anonimatului.