Războiul din Ucraina, ziua 1269. Trump îl invită pe Putin să iasă din izolare / Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: A venit timpul să punem capăt războiului. Contăm pe America

Armata ucraineană susține că orașul Pokrovsk a fost curățat de sabotori ruși

Trupele ucrainene au eliberat orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk, de grupuri de sabotaj și de sabotori individuali, a anunțat pe 15 august Corpul 7 al Forțelor Aeropurtate de Asalt ale Ucrainei.

Conform grupului de monitorizare a câmpului de luptă DeepState, Pokrovsk se află în continuare sub control ucrainean, însă forțele ruse sunt poziționate la doar 3-5 kilometri distanță.

Anunțul vine la trei săptămâni după ce DeepState și soldați ucraineni de pe teren au afirmat că trupele ruse au intrat în Pokrovsk, un oraș de pe linia frontului situat la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de orașul Donețk ocupat.

Din martie, orașul a fost unul dintre cele mai disputate sectoare ale frontului, Moscova concentrându-și aici principalele eforturi ofensive.

Comandantul-șef Oleksandr Sîrski a descris Pokrovsk, pe 2 august, drept una dintre cele „mai dificile” zone ale frontului.

Macron și Zelenski vor avea o întâlnire după summitul Trump-Putin din Alaska

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au convenit să se întâlnească după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a relatat, vineri, canalul francez BFMTV, citând biroul lui Macron, conform The Kyiv Independent.

Acordul ar fi fost încheiat după ce Macron și Zelenski au făcut un schimb de mesaje în orele dinaintea întâlnirii Trump-Putin.

Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: A venit timpul să punem capăt războiului. Contăm pe America

Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Alaska”, scrie The Guardian.

Răspunzând direct comentariului făcut de Trump, Zelenski a spus că „miza este, într-adevăr, foarte mare”.

„A venit timpul să punem capăt războiului, iar pașii necesari trebuie să fie făcuți de Rusia. Contăm pe America. Suntem pregătiți, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a mai scris Zelenski.

Mesajul lui Tusk către Putin înainte de întâlnirea cu Trump: „Pacea se obține prin forță, iar Rusia nu este invincibilă”

Donald Tusk a făcut un apel la „unitatea de neclintit a Poloniei și a întregii Europe” în fața „amenințărilor venite din est”.

Papa Leon cere încetarea focului în Ucraina înaintea întâlnirii din Alaska

Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuţiilor dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin de vineri, a relatat Vatican News, potrivit The Kyiv Independent.

Ucraina a atacat o navă încărcată cu arme iraniene într-un port rusesc în ziua summitului din Alaska

Armata ucraineană a atacat joi seară un port rusesc din Astrahan, vizând o navă cu piese pentru drone şi muniţie din Iran, potrivit unui comunicat oficial emis de autorităţile ucrainene, anunţă SkyNews.

Rusia foloseşte portul ca un important centru logistic pentru furnizarea de bunuri militare, a transmis armata ucraineană într-un comunicat emis în această dimineaţă.

Maestrul negociator al Rusiei cunoaște punctele slabe ale lui Trump și va încerca să le exploateze

Vladimir Putin își pregătește cu atenție tactica înaintea întâlnirii cu Donald Trump, mizând pe aparența unor concesii și oferte economice atractive pentru a încheia conflictul din Ucraina în termenii Moscovei.

Proteste pro-ucrainene la Anchorage, înaintea summitului Trump-Putin.

Manifestanții pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, pe 14 august, înainte de un summit planificat pentru ziua următoare între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, scrie Kyiv Independent.

Drone ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia, provocând un incendiu.

O rafinărie de petrol din regiunea Samara din Rusia a luat foc în urma unui atac cu drone asupra instalației în noaptea de 15 august, a relatat presa locală.

Lavrov a sosit în Alaska înainte de summitul Trump-Putin, relatează presa rusă.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat Trump-Putin, au relatat presa de stat rusă pe 15 august.

De la „criminal de război” la invitat american

Prima vizită a președintelui rus Vladimir Putin în Statele Unite în ultimul deceniu semnalează o ruptură de izolarea diplomatică care a urmat invaziei sale la scară largă din Ucraina din 2022.

Vizita are loc în contextul în care președintele american Donald Trump insistă asupra unui acord de încetare a focului – însă experții avertizează că acest lucru l-ar putea legitima pe Putin pe scena mondială fără a obține concesii .

Dmitri Gudkov, figură a opoziției ruse aflată în exil, a numit întâlnirea planificată o „revoluție” pentru liderul de la Kremlin.

„Această întâlnire îl scoate din izolare și, în esență, îl face un jucător legitim în orice dialog internațional”, a declarat Gudkov, fost membru al parlamentului rus.

„Chiar ieri, era încă un criminal de război cu care nimeni nu intenționa să interacționeze, iar acum Trump îl invită personal în America și îl tratează ca pe una dintre părțile implicate în conflict – nu ca pe agresor”, scrie Kyiv Independent.

Sondaj: Peste jumătate dintre americani nu au încredere în Trump privind Războiul din Ucraina

Un sondaj realizat de Pew Research Center arată că aproape 60% dintre americani nu au încredere în deciziile pe care ar putea să le ia preşedintele Trump în privinţa Războiului din Ucraina, informează Politico.

Preşedintele Dumei de Stat din Rusia s-a întâlnit cu Kim Jong Un

Preşedintele Dumei de Stat din Rusia, Viaceslav Volodin s-a întâlnit cu liderul nord coreean, Kim Jong Un în cadrul unei vizite oficiale la Phenian, unde a transmis mesajul de mulţumire al Kremlinului pentru sprijinul militar oferit de Coreea de Nord, relatează Reuters.

Un raport susţine că USAID nu a monitorizat utilizarea terminalelor Starlink trimise în Ucraina

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) nu a monitorizat modul în care au fost folosite cele 5.175 de terminale Starlink furnizate Ucrainei, relatează Reuters.