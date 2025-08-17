Ionuț Stroe: Mi-aș fi dorit, însă, ca România să fie mai implicată pentru Ucraina

Ionuț Stroe, membru al Comisiei pentru Politică externă din Camera Deputaților declară că România trebuie să fie mai implicată în discuțiile internaționale despre pacea din Ucraina.

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Ionuț Stroe a salutat inițiativa dialogului dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea din Ucraina, criticând pretențiile exprimate de liderul rus: „Orice inițiativă care poate aduce mai aproape pacea trebuie salutată (…) Președintele Putin a reiterat aceleiași teze neconvingătoare, demonstrând încă o dată că nu își dorește cu adevărat pacea”.

Acesta a atras atenția că România a fost exclusă din discuțiile restrânse și din declarațiile publice asumate de liderii europeni. „Nu am participat nici la discuția telefonică de ieri, pe care președintele Trump a avut-o cu câțiva lideri europeni, în care-i informa despre întâlnirea cu Putin din Alaska și, pe cale de consecință, nici nu am fost parte a declarației publice asumate de liderii europeni după această discuție”, a afirmat Stroe.

De asemenea, Stroe a subliniat diferența dintre poziția României și poziția Poloniei: ”De exemplu, Polonia, stat vecin cu Ucraina, exact ca România, a participat la aceste discuții. Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor, având în vedere poziția geopolitică esențială a României și sprijinul constant pe care l-am oferit Ucrainei”.

El a amintit precedentul pozitiv al participării României la consultări restrânse organizate de Președintele SUA în 2022 și 2023, alături de lideri ai Statelor Unite, Germaniei, Italiei, Marii Britanii, Canadei, Japoniei, Franței, Poloniei și NATO.

„Aceste exemple arată clar că România a fost, până recent, un partener activ și recunoscut în aceste formate restrânse. Nu există niciun motiv pentru care să nu putem reveni acolo, dacă avem inițiativa și voința politică necesare”, a încheiat Ionuț Stroe.