Statele Unite au confirmat că muniţie chinezească a fost folosită pe câmpurile de luptă din Ucraina şi suspectează că au fost trase de forţele ruse. „Este ceva la care suntem vigilenţi şi continuăm să monitorizăm îndeaproape”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat al SUA pentru Kyodo News. Nu este clar dacă muniţiile au fost furnizate de China, au spus sursele administraţiei americane, adăugând că Washingtonul este gata să acţioneze, dacă se verifică că Beijingul a efectuat transporturile. Statele Unite au notificat unora dintre partenerii săi confirmarea utilizării muniţiei chinezeşti.

Preşedintele rus Vladimir Putin a vizitat Şcoala Crimeea de Arte şi Centrul pentru Copii „Korsun” din Sevastopol, relatează Ria Novosti. Ambele spaţii, care tocmai s-au deschis, fac parte din prima fază a construcţiei unui parc arheologic în oraş destinat copiilor. Şcoala de artă modernă va fi un loc în care tinerii creativi rezidenţi în Sevastopol vor putea explora moştenirea artistică a lumii prin exemplele monumentelor antice şi bizantine.

Acordul de export de cereale dintre Rusia şi Ucraina a fost prelungit pentru 120 de zile. Acest lucru a fost raportat de agenţia turcă Anadolu, citând ceea ce a spus ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov.

De la începutul invaziei pe scară largă, aproape 2.000 de ucraineni au fost repatriaţi din captivitatea rusă în schimburi de prizonieri, a anunţat Andrii Iusov, reprezentant al Direcţiei Principale de Informaţii din Ministerul Apărării al Ucrainei. „Se fac pregătiri pentru următoarele schimburi. Şi, bineînţeles, în Ucraina funcţionează Biroul Naţional de Informaţii, în special sediul de coordonare pentru tratarea prizonierilor de război. Toate datele sunt binecunoscute: numărul ucrainenilor care se află în detenţia rusă. şi, bineînţeles, numărul de ruşi capturaţi de apărătorii noştri sau care s-au predat în mod voluntar. Cu toate acestea, nu facem publice aceste cifre acum, nu le comentăm", a spus Iusov, menţionând că Crucea Roşie încă nu are accesul la locurile de detenţie în care sunt ţinuţi ucrainenii. Echipa de anchetă a ONU nu poate investiga încă atacul terorist de la Olenivka, pentru că ocupanţii nu permite acest lucru.

Moscova este deschisă la propuneri serioase de rezolvare a crizei ucrainene, dar nu va accepta ultimatumuri, a declarat astăzi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Tass. „Am declarat în repetate rânduri că suntem deschişi la propuneri foarte serioase din partea Occidentului şi a Ucrainei, pentru a găsi o soluţie politică şi diplomatică la criză, dar nu vom accepta limbajul ultimatumurilor”, a spus Zaharova, comentând declaraţiile afirmaţia ministrul Dmitri Kuleba despre importanţa „formulei de pace” propusă de preşedintele Volodimir Zelenski.

Today is 9 years since Russia annexed Ukrainian Crimea. #RussiaIsATerroristState



However, Russia shows all the greatness of this event.



Russia's President Putin arrived in Sevastopol and visited the School of Arts and the children's centre "Korsun" near Tauric Chersonese. pic.twitter.com/Q1OTPJeJ5p