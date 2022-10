Trei nave ruseşti cu un total de 24 de rachete de croazieră de tip Kalibr sunt pregătite pentru luptă în Marea Neagră: „Inamicul îşi intensifică măsurile de apărare antiaeriană şi de apărare antisubmarină, deoarece dragatorul de mine Ivan Golubets a fost lovit ieri în afara portului din Sevastopol”.

Marina Forţelor Armate Ucrainene scrie pe Telegram. În Marea Azov, forţele ruse continuă să controleze comunicaţiile maritime, ţinând până la trei nave de război şi nave pregătite pentru luptă.

Telefonul fostului premier britanic Liz Truss a fost interceptat în timp ce acesta era ministru de externe. Ziarul Mail on Sunday scrie astăzi, adăugând că Londra suspectează o implicare a agenţilor ruşi. Potrivit Mail on Sunday, au fost interceptate mesaje private de la ministrul de externe de atunci cu oficiali externi, inclusiv despre Ucraina. Interceptarea a fost descoperită în vară, când conservatorii alegeau noul lider care urma să-i succedă premierului Boris Johnson.

Johnson şi secretarul său de cabinet, Simon Case, au decis să ţină ştirile sub secret, a spus ziarul. Printre conversaţiile interceptate, se numără şi cele dintre Truss şi aliatul său apropiat, Kwasi Kwarteng. Prim-ministru timp de o lună şi jumătate, între septembrie şi octombrie, Truss îl alesese pe Kwarteng drept ministru de Finanţe.

Fostul secretar de stat şi fost şef al CIA al SUA, Mike Pompeo, s-a declarat „foarte îngrijorat” de ameninţarea nucleară rusă pe fundalul războiului din Ucraina. „Sunt foarte îngrijorat”, a spus el, în marginea Galei National Italian American Foundation (NIAF) de la Washington. Dar, a adăugat: „Sunt încrezător că, dacă SUA şi Europa oferă Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a-şi proteja suveranitatea, Kievul va avea succes”.

„Prin suspendarea participării la acordul de grâu, Rusia agravează criza alimentară globală cauzată de agresiunea sa împotriva Ucrainei. Trebuie să revină asupra deciziei sale, care are consecinţe grave”, scrie ministrul francez de externe, Catherine Colonna, pe Twitter.

Un al doilea suspect în atacul asupra Departamentului de Poliţie din Herson din ultimele zile a fost arestat. Acest lucru a fost raportat de Tass, citând serviciile ruse de urgenţă.

Locuitorii din Belgorod, un oraş rusesc la graniţa cu Ucraina, au găsit sicrie de zinc cu cadavrele soldaţilor ruşi lăsate la gunoi. Acest lucru a fost raportat de media independentă din Belarus, Nexta Tv, pe Twitter prin publicarea unei fotografii cu sicrie.

In #Belgorod, residents found among the garbage zinc coffins, in which the bodies of the dead invaders were delivered, BAZA reports.



Local residents complained about the ritual company, which threw several coffins with icons and bags into the trash. pic.twitter.com/glv1gvdsea