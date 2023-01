Ucraina profită de cea mai mortală lovitură împotriva soldaţilor ruşi de până acum în război pentru a avertiza inamicul că nu este în siguranţă în bazele din spatele liniilor de front

UPDATE 16:00 Iohannis şi Zelenki au vorbit la telefon

România va continua să acţioneze pentru a ajuta Ucraina şi poporul ucrainean, atât timp cât va fi nevoie, i-a transmis preşedintele Klaus Iohannis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o convorbire telefonică avută miercuri.

"Împreună cu Klaus Iohannis, am convenit asupra unor măsuri pentru dezvoltarea în continuare a cooperării dintre Ucraina şi România, în primul rând în sectorul apărării. Am mulţumit României pentru solidaritatea şi sprijinul acordat în lupta împotriva agresiunii ruseşti. Am discutat despre #PeaceFormula şi chestiuni de pe agenda bilaterală", a scris Zelenski pe Twitter.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023

UPDATE 15:00: Rusia desfăşoară noi unităţi militare în partea de nord a Crimeei ocupate, a declarat Andrii Cherniak, un reprezentant al Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării, potrivit unui raport publicat pe site-ul The Kyiv Independent.

De asemenea, se pare că Rusia fortifică această zonă şi părţi din regiunea Herson, adaugă raportul.

UPDATE 14:00 Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat miercuri că Uniunea Europeană a încercat totul pentru a opri războiul din Ucraina, dar că preşedintele rus Vladimir Putin nu are altceva în minte decât să distrugă ţara vecină.

Vorbind la o conferinţă în capitala Portugaliei, Lisabona, Baerbock a declarat că poziţia lui Putin este motivul pentru care este "important să se continue livrarea de arme pentru ca Ucraina să se poată apăra şi să protejeze vieţile oamenilor".

UPDATE 13:00 Oleksandr Syenkevych, primarul din Nikolaiv, a postat pe Telegram pentru a spune că alerta aeriană s-a încheiat.

UPDATE 12:00 Într-un mesaj postat pe Facebook, marina ucraineană a afirmat că Rusia are trei nave pregătite de luptă în acţiune în Marea Neagră şi că aceasta continuă să "încalce Convenţia internaţională pentru protecţia vieţii umane pe mare din 1974 (Solas), dezactivând sistemele de identificare automată de pe navele civile din Marea Azov".

UPDATE 11:00 Alerte aeriene raportate în Nikolaiv şi Kiev

Vitaliy Kim, guvernatorul oraşului Nikolaiv, a postat pe Telegram pentru a raporta că există o alertă aeriană în regiune. În acelaşi timp, Suspilne, radiodifuzorul de stat ucrainean, a raportat că în Kiev este în vigoare o alertă aeriană.

UPDATE 10:00 Zelenski reiterează avertismentul privind o nouă ofensivă rusă

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a folosit discursul său video de marţi pentru a reitera avertismentele că Rusia este pregătită să lanseze o ofensivă majoră pentru a-şi îmbunătăţi situaţia.

UPDATE 09:00 Maksym Kozytskyi, guvernatorul oraşului Lviv, a publicat pe Telegram actualizarea zilnică a statutului său obişnuit.

El raportează că în cursul nopţii nu au existat alarme aeriene şi că, în prezent, nu se anticipează pene de curent în regiunea sa din vestul Ucrainei.

UPDATE 08:00 Rusia dă vina pe utilizarea telefonului mobil de către soldaţii săi pentru atacul mortal cu rachete

Ministerul rus al Apărării a acuzat miercuri utilizarea ilegală a telefoanelor mobile de către soldaţii săi pentru atacul mortal cu rachete din Ucraina care a ucis 89 de militari, relatează Reuters.

UPDATE 06:30 Bilanţ victime: 89 de militari ruşi au fost ucişi de artileria ucraineană

În total, 89 de militari ruşi şi-au pierdut viaţa după ce artileria ucraineană le-a bombardat cartierul general din Makiivka.

Ministerul rus al Apărării a confirmat oficial pierderile suferite. Comandantul adjunct al regimentului, locotenent-colonelul Bachurin, se numără printre cei ucişi.

UPDATE 04:00 Rusia răneşte un civil ucrainean

Trupele ruse au atacat periferia oraşului Zaporojie, rănind o persoană, a informat Oleksandr Starukh, guvernatorul regional. În urma bombardamentelor ruseşti, un incendiu a izbucnit la blocurile de locuinţe avariate.

UPDATE 03:00 Zelenski: „Rusia îi mobilizează pe cei pe care vrea să-i arunce la moarte, noi mobilizăm lumea civilizată”

În discursul său obişnuit de seară, Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregăteşte un nou val de mobilizare. Preşedintele ucrainean este convins că ţara sa va învinge Rusia în luptă.

Rezumatul zilei