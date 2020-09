Reacţia lui Trump după ce mersul lui pe o rampă a lansat speculaţii că ar fi bolnav

Preşedintele american a infirmat speculaţiile cum că ar fi bolnav.

Preşedintele american Donald Trump, care a împlinit duminică 74 de ani, spune că se simte bine, iar speculaţiile cum că ar fi bolnav sunt nejustificate.

“Rampa pe care am coborât după discursul meu la West Point era foarte lungă şi abruptă, nu avea balustrade şi, cel mai important, era foarte alunecoasă”, a scris Trump pe Twitter, subliniind că pe finalul rampei a “alergat până jos”.

Trump descended a ramp extremely carefully at the end of his West Point speech today pic.twitter.com/uMG3KyB1V1