Regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, vizată de un „atac masiv” al Rusiei

Rusia a lansat sâmbătă dimineaţa un „atac masiv” asupra regiunii centrale Dnipropetrovsk din Ucraina, a anunţat guvernatorul regional Sergiy Lysak pe Telegram.
Petre Apostol
30 aug. 2025, 07:12, Știri externe

Lysak a precizat că explozii au fost raportate în oraşele Dnipro şi Pavlograd. „Regiunea este sub un atac masiv. Se aud explozii”, a scris el, îndemnând locuitorii să se adăpostească imediat.

Vineri, guvernatorul a raportat două decese în urma atacurilor ruseşti nocturne.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, regiunea Dnipropetrovsk a fost mai puţin afectată de lupte. Totuşi, săptămâna aceasta autorităţile de la Kiev au confirmat intrarea trupelor ruseşti în zonă.

 