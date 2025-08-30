Regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, vizată de un „atac masiv” al Rusiei

Lysak a precizat că explozii au fost raportate în oraşele Dnipro şi Pavlograd. „Regiunea este sub un atac masiv. Se aud explozii”, a scris el, îndemnând locuitorii să se adăpostească imediat.
Vineri, guvernatorul a raportat două decese în urma atacurilor ruseşti nocturne.
De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, regiunea Dnipropetrovsk a fost mai puţin afectată de lupte. Totuşi, săptămâna aceasta autorităţile de la Kiev au confirmat intrarea trupelor ruseşti în zonă.
🇷🇺❌🇺🇦 — A massive fire was reported in Pavlohrad, Dnipropetrovsk, as a result of Russian Geran-2 drone strikes.#Ukraine #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/1k3IQCHfal
— Global War Report. (@GlobeWarReport) August 30, 2025