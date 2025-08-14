Relațiile militare dintre Germania și Israel rămân solide, chiar și după restricțiile lui Merz

Decizia Germaniei, sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, de a bloca parțial exporturile de arme destinate forțelor israeliene din Gaza este, potrivit experților, puțin probabil să aibă un impact semnificativ pe termen lung asupra cooperării strânse în domeniul apărării dintre cele două țări, scrie Euractiv.

Restricțiile exclud echipamente valoroase precum submarine, corvete navale și sistemul de apărare antirachetă Arrow-3, lăsând neatins nucleul comerțului militar bilateral.

Domeniul limitat al interdicției

Embargoul se aplică doar armelor care ar putea fi folosite în Gaza, ridicând semne de întrebare cu privire la continuarea livrărilor de motoare, cutii de viteze și piese pentru vehiculele blindate israeliene (adesea desfășurate în Gaza și Cisiordania).

Unii furnizori, precum producătorul de cutii de viteze Renk, și-au exprimat disponibilitatea de a ocoli interdicția prin mutarea producției în străinătate, pentru a menține aprovizionarea armatei israeliene.

Context politic și strategic

Germania este al doilea cel mai mare furnizor de arme al Israelului, după SUA, livrând corvete, arme antitanc și componente pentru vehicule.

Cercetătorul Zain Hussain, de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), a declarat că Israelul va continua să se bazeze pe ambele state pentru capabilități militare majore.

Muriel Asseburg, șefa Departamentului pentru Orientul Mijlociu și Africa din cadrul Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate (SWP), a subliniat valoarea simbolică a interdicției, dar a accentuat caracterul său limitat ca durată și domeniu de aplicare, avertizând că guvernul israelian de extremă dreapta ar putea provoca repercusiuni mai serioase în viitor.

Contracte confidențiale și exporturi recente

Detaliile privind exporturile germane de arme rămân în mare parte secrete, fiind publicate doar cifre agregate.

În 2023, au fost aprobate licențe în valoare de 326 de milioane de euro pentru Israel, de aproape zece ori mai mult decât în anul precedent, după atacurile din 7 octombrie.

În prima parte a lui 2025, exporturile au ajuns la 90 de milioane de euro, incluzând arme de foc, muniție și echipamente militare specializate. Chiar dacă anumite echipamente nu sunt folosite direct în Gaza, livrarea lor poate permite redirecționarea altor arme către operațiunile de pe linia frontului.