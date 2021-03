Relaxarea restricţiilor în Marea Britanie. Restaurantele, bombardate cu rezervări cu o lună înainte de redeschidere

Britanicii sunt gata să recupereze timpul pierdut în pandemie. Începând cu luna viitoare se redeschid terasele.



Roxana Dunca este în Marea Britanie din septembrie 2019, când a început un master acolo. Câteva luni mai târziu s-a închis totul. Între timp, a absolvit şi masterul. A privit vestea că din aprilie va putea ieşi din nou în oraş cu multă bucurie.

„Sunt foarte, foarte entuzismată că se deschid, în sfârşit, toate”, spune Roxana.



Deoarece totul s-a mutat în online, nici nu a apucat să-şi cunoască prea bine colegii.



„Voi merge cu singurul coleg care mi-a rămas aici, în Anglia. Am un coleg de la master cu care nu am apucat să sărbătoresc deloc faptul că am terminat. Şi ăsta e primul lucru pe care îl voi face. Voi merge la Liverpool şi voi ieşi cu el la un pub, să bem, probabil, o bere, prima oară”, adaugă românca.