Rețineri din salarii și ținute impuse: populația din Guineea Ecuatorială, pusă să plătească pentru vizita papei

Cu aproximativ două milioane de locuitori, țara este majoritar creștină și așteaptă vizita Suveranului Pontif între 21 și 23 aprilie.

În Malabo, capitala Guineei Ecuatoriale, autoritățile au început pregătire: sunt curățate străzile, se efctuează lucrări în spațiul public și sunt vândute obiecte cu imaginea papei. Aceste măsuri sunt însoțite însă de decizii care au stârnit nemulțumire în rândul populației, relatează Le Figaro.

Rețineri din salarii

Potrivit mai multor mărturii, funcționarii publici și militarii au fost obligați în februarie să contribuie financiar la organizarea vizitei prin rețineri directe din salarii. „Mi-au luat 55.000 de franci CFA (moneda folosită în mai multe state din Africa Centrală și de Vest n.r.) din salariul meu de 250.000”, a declarat o funcționară din Ministerul Informației, sub protecția anonimatului. Suma echivalează cu aproximativ 84 de euro.

Un ofițer a relatat o situație similară: „Nu îl cunosc pe papă și nu sunt catolic, vizita lui nu mă privește, dar mi-au luat 50.000 de franci CFA în februarie”.

Din mărturiile adunate, sumele reținute variază între 20.000 și 55.000 de franci CFA (aproximativ 30–84 de euro), în funcție de salariu.

Ținute impuse studenților

O decizie care îi vizează pe studenți a stârnit, de asemenea, nemulțumire. O circulară emisă la Universitatea Națională din Guineea Ecuatorială din Malabo stabilește ținuta pe care aceștia trebuie să o poarte în timpul vizitei papei, precum și costul acesteia: 10.000 de franci CFA (aproximativ 15 euro).

„Este anormal să obligi studenții să cumpere aceste lucruri”, spun aceștia, apreciind că decizia autorităților nu ar trebui să fie suportată de comunitatea universitară.

Critici într-un climat restrictiv

Criticile la adresa guvernului sunt rareori exprimate public în această țară din Africa Centrală, condusă din 1979 de președintele Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, cunoscut pentru controlul strict asupra vieții politice și al libertății de exprimare.

Deși Guineea Ecuatorială are unul dintre cele mai ridicate venituri pe cap de locuitor din Africa, datorită resurselor de petrol, o mare parte a populației trăiește în sărăcie. Potrivit Băncii Mondiale, rata șomajului era estimată la 8,3% în 2025.

Programul vizitei

Pe 21 aprilie, papa va participa la întâlniri cu reprezentanți ai culturii și cu angajați ai unui spital de psihiatrie din capitala țării, urmând să se întâlnească și cu episcopii din țară. A doua zi, va merge la Mongomo, un oraș din estul țării, unde va vizita un centru de formare care poartă numele Papa Francisc, apoi la Bata, principalul oraș de pe coasta Atlanticului, unde este programată o vizită la închisoarea orașului și un moment de reculegere la monumentul dedicat victimelor exploziei unei cazărmi din 7 martie 2021.