Reuniunea mondială privind încălzirea globală, suspendată pe termen nedeterminat

Reuniunea Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), organism al ONU care evaluează cercetările științifice despre evoluția climei, s-a desfășurat în această săptămână la Addis Abeba, capitala Etiopiei.

Discuțiile au fost suspendate vineri pentru că delegațiile nu au reușit să ajungă la un acord asupra termenelor de publicare a noilor rapoarte. Potrivit Reuters, întâlnirea a depășit durata programată, iar numeroși reprezentanți ai țărilor cel mai puțin dezvoltate și ai micilor state insulare au fost nevoiți să plece.

IPCC a anunțat că discuțiile privind termenul de publicare a rapoartelor științifice despre evoluția climei, efectele încălzirii globale și măsurile de combatere a acesteia, precum și bugetul organizației, vor fi reluate cât mai curând posibil, fără să precizeze însă o dată.

China, Rusia și India cer mai mult timp

Disputa privind calendarul publicării rapoartelor durează de aproape trei ani.

Un grup de 30 de țări, printre care se numără state europene, latino-americane și insulare, solicită finalizarea documentelor înainte de negocierile climatice ale ONU, din noiembrie 2028.

Guvernele trebuie să evalueze atunci progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris din 2015, care urmărește limitarea încălzirii globale.

De cealaltă parte, China, Rusia, India, Arabia Saudită și Kenya cer prelungirea termenelor de elaborare a rapoartelor. Aceste state susțin că cercetătorii din țările cu resurse financiare limitate trebuie să aibă suficient timp pentru a contribui la realizarea documentelor.

Neînțelegerile ar putea face ca evaluările științifice să nu fie disponibile înaintea negocierilor din 2028, când guvernele vor trebui să decidă următoarele măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice.

Statele insulare: „O tactică rușinoasă de tragere de timp”

Reprezentanta Insulelor Marshall pentru probleme climatice, Tina Stege, a criticat dur lipsa unui acord.

„Am venit aici să lucrăm, dar am constatat că fiecare propunere a fost respinsă, fie că era vorba despre participarea tuturor, despre relevanța datelor științifice pentru planificarea națională sau despre necesitatea unor dovezi care să stea la baza următoarei evaluări globale”, a declarat aceasta.

Ea a acuzat participanții că au blocat negocierile până în ultimul moment.

„Progresele au fost blocate până la final. O tactică rușinoasă de tragere de timp, când nu mai avem timp de pierdut”, a spus Stege.

Riscuri pentru viitoarele decizii climatice

Rapoartele IPCC sunt elaborate de sute de experți internaționali și aprobate de statele membre. Ele sunt folosite de guverne pentru stabilirea politicilor climatice și au fost citate în hotărâri ale instanțelor internaționale.

Următoarele evaluări trebuie să ofere informații actualizate despre evoluția temperaturilor globale, efectele schimbărilor climatice și măsurile necesare pentru limitarea acestora.

Una dintre problemele importante care urmează să fie clarificată este măsura în care anumite efecte ale încălzirii globale ar putea fi reversibile.

Lipsa unui acord privind calendarul publicării documentelor riscă să lase guvernele fără concluzii științifice comune și actualizate înaintea negocierilor din 2028.

Experții Programului ONU pentru Mediu au avertizat în repetate rânduri că măsurile adoptate până acum pentru limitarea încălzirii globale sunt insuficiente și că sunt necesare reduceri mai mari ale emisiilor de gaze cu efect de seră pentru evitarea unor dezastre climatice.