Roman Abramovich a acţionat-o în judecată pe jurnalista care a scris că este ”casierul lui Putin”

Miliardarul rus Roman Abramovich nu este „casierul” preşedintelui Vladimir Putin şi nici nu a cumpărat clubul de fotbal Chelsea FC ca vehicul pentru a corupe Occidentului, a declarat avocatul său la Înalta Curte a Angliei într-o şedinţă de defăimare.

Într-o carte din 2020, jurnalista britanică Catherine Belton relatează ascensiunea lui Putin la putere şi îi enumeră pe asociaţii săi din fostele servicii de spionaj sovietice care au ajuns la poziţii de bogăţie şi de influenţă.



Un avocat al dlui Abramovich a declarat instanţei, la audierile preliminare ale unui proces de calomnie, că pasajele din cartea Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West, publicată de HarperCollins, sunt defăimătoare.

Abramovich, 54 de ani, i-a dat în judecată pe HarperCollins şi pe Catherine Belton.



„Reclamantul este descris în carte ca fiind casierul lui Putin şi custodele fondurilor de la Kremlin”, a declarat Hugh Tomlinson, un avocat al rusului Abramovich, la Înalta Curte.

HarperCollins a declarat că va „apăra cu fermitate această carte apreciată şi revoluţionară şi dreptul de a raporta cu privire la chestiuni de interes public considerabil”.

Belton este fostă corespondentă a Financial Times Moscova, iar acum este corespondentă specială Reuters. Autorul, care a participat la şedinţă, a refuzat să comenteze. Firma de avocatură Wiggin reprezintă HarperCollins.



Tomlinson a spus că dezvăluirile jurnalistei s-au bazat pe ceea ce el a descris drept surse „de încredere”, cum ar fi Serghei Pugachev, un om de afaceri rus căzut în dizgraţia Kremlinului.



Hugh Tomlinson a declarat că înţelege că acţiunea în instanţă ar putea fi caracterizată „un atac asupra jurnalismului de interes public”. Avocatul a declarat că Abramovici s-a plâns de 26 de extrase din carte.

Belton este, de asemenea, dată în judecată pentru calomnie de către gigantul energetic rus Rosneft.



În centrul plângerii lui Abramovich se află acuzaţia că achiziţionarea miliardarului a clubului Chelsea FC în 2003 a fost „dirijată” de preşedintele rus, ca „parte a unui plan de corupere a Vestului prin corupţia elitelor locale” şi „construirea unui perete de influenţă rusă”.

