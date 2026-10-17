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Românul condamnat pentru atacurile incendiare legate de Keir Starmer, expulzat din Marea Britanie

Stanislav Carpiuc, cetățean român născut în Ucraina și condamnat pentru plănuirea atacurilor incendiare asupra unor proprietăți ale lui Keir Starmer, a fost expulzat din Marea Britanie, a anunțat Ministerul de Interne britanic.
Românul condamnat pentru atacurile incendiare legate de Keir Starmer, expulzat din Marea Britanie
Andreea Tobias
17 oct. 2026, 14:40, Știri externe
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Carpiuc, în vârstă de 28 de ani, a fost condamnat în iunie la doi ani de închisoare, potrivit BBC. Ministerul de Interne nu a precizat unde a fost trimis.

„A fost un atac odios, iar condamnarea acestor oameni ar trebui să transmită un mesaj clar tuturor celor orbiți de promisiunea unor bani de la străini: veți fi prinși și veți suporta consecințe grave”, a transmis un purtător de cuvânt al ministerului.

Trei incendii în cinci zile

Atacurile au avut loc în mai 2025, cât Keir Starmer era prim-ministru. Pe 8 mai, o mașină Toyota care îi aparținuse a fost incendiată pe o stradă din Kentish Town, în nordul Londrei, unde locuise. Pe 11 mai a izbucnit un incendiu la un bloc din Islington legat de Starmer, iar a doua zi, la intrarea casei sale din Kentish Town, pe care o închiriase cumnatei sale, Judith Alexander.

Femeia a povestit la proces cum fumul negru urca pe scări în timp ce era în casă cu partenerul și cu fiica ei.

„Omul banilor”

Focul a fost pus de ucraineanul Roman Lavrinovici, 22 de ani, condamnat la șapte ani de închisoare. Procurorii au arătat că românul Carpiuc a avut un rol de coordonare, a planificat o parte din acțiuni și s-a ocupat de plăți. Avocatul lui l-a descris drept „omul banilor”.

Carpiuc locuia de nouă ani în Marea Britanie, la Romford, în Essex. Absolvise studii de business, lucra în construcții și își căuta roluri ca fotomodel. A fost arestat pe 17 mai 2025 pe aeroportul Luton, în timp ce aștepta un zbor spre România.

Un al treilea inculpat, ucraineanul Petro Pocinok, a fost achitat.

Legătura cu Rusia

Lavrinovici a fost recrutat pe Telegram de un necunoscut care folosea numele „EL Money”, care i-a promis 3.000 de lire sterline în criptomonede. O investigație BBC a arătat că atacurile au fost comandate în numele Rusiei și făceau parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj și provocări. Potrivit BBC, coordonatorul i-a oferit lui Lavrinovici cetățenie rusă în schimbul altor atacuri, iar indiciile arată că ar fi fost un tânăr diplomat rus.

Înainte de verdict, șefa poliției antiteroriste din Londra, Helen Flanagan, declarase că nu există dovezi că Moscova ar fi în spatele atacurilor.

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