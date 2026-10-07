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Rusia cere avioane din Vietnam, după ce flota occidentală confiscată începe să se destrame

Rusia caută avioane de pasageri în Vietnam, în timp ce o parte tot mai mare a flotei sale occidentale este scoasă din serviciu. Problemele sunt legate de lipsa pieselor și a serviciilor de mentenanță occidentale, după sancțiunile impuse Moscovei.
Rusia cere avioane din Vietnam, după ce flota occidentală confiscată începe să se destrame
Imagine ilustrativă. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
07 oct. 2026, 13:05, Știri externe
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Ministrul rus al Transporturilor, Andrei Nikitin, a declarat că Moscova a propus companiilor vietnameze să transfere aeronave către operatorii ruși prin sistemul wet lease, transmite Euronews. Acesta include avionul, echipajul, mentenanța și asigurarea.

Vietnamul analizează propunerea. O eventuală înțelegere ar putea însă crea probleme serioase pentru operatorii vietnamezi, deoarece principala companie aeriană a țării folosește exclusiv avioane Airbus și Boeing.

Aproape o cincime din avioane sunt la sol

Problema Rusiei provine din decizia luată după invazia Ucrainei, când Moscova a permis înregistrarea în Rusia a peste 400 de aeronave occidentale luate de la companii de leasing.

Înainte de război, aproximativ 850 dintre cele 900 de avioane comerciale rusești erau produse de Airbus sau Boeing. Aproximativ 85% dintre acestea erau închiriate de la companii străine. Sancțiunile au întrerupt accesul operatorilor ruși la multe dintre piesele și serviciile occidentale necesare pentru întreținerea aeronavelor.

Companiile din afara grupului Aeroflot trec printr-o situație mult mai dificilă. Imagine ilustrativă. Sursa foto: X

Companiile au ajuns astfel să folosească piese preluate de pe alte avioane din flotă. Practica permite menținerea în funcțiune a unor aeronave, dar reduce treptat numărul avioanelor disponibile.

Datele industriei ruse arată că 130 dintre cele 673 de aeronave operate de cele mai mari 11 companii aeriene din țară sunt în prezent inactive. Proporția este de aproape 20%, față de aproximativ 10% în condiții normale. În cazul companiilor din afara grupului Aeroflot, situația este și mai dificilă. Aproape o treime dintre aeronave sunt scoase din serviciu.

Vietnamul riscă sancțiuni dacă acceptă

O eventuală operațiune cu Vietnamul ar implica avioane occidentale, ceea ce ar putea expune companiile vietnameze unor sancțiuni secundare. Un precedent există deja. Etiopia a refuzat o propunere similară, tocmai din cauza riscului asociat operării unor aeronave sancționate pentru companii rusești.

Rusia a încercat să găsească soluții și în alte state din Asia, Africa și Orientul Mijlociu, însă până acum nu a obținut rezultate. Problemele nu se limitează însă doar la avioane.

Rusia are probleme și cu combustibilul

În cel puțin 26 de aeroporturi importante din Rusia au fost introduse restricții privind alimentarea aeronavelor, potrivit informațiilor citate de Euronews. În mai multe aeroporturi, avioanele primesc doar cantitatea de combustibil necesară pentru efectuarea unui singur zbor.

Situația este mai dificilă în sudul Rusiei, unde au fost introduse restricții mai ample. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au afectat producția de combustibil, iar Moscova a limitat exporturile de kerosen pentru aviație.

În paralel, autoritățile discută introducerea unei taxe suplimentare pentru pasageri. Banii ar urma să finanțeze achiziția și operarea avioanelor produse în Rusia. Aeronavele MC-21 și Tu-214 sunt însă mai scumpe de operat decât modelele Airbus și Boeing pe care ar trebui să le înlocuiască. Costurile suplimentare ar putea ajunge, în cele din urmă, la pasageri, prin bilete mai scumpe și o posibilă reducere a numărului de călători.

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