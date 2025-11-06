Rusia declară război benzilor desenate. Organizatorul unui festival de cultură pop, deportat

Festivalul, dedicat benzilor desenate, fanteziei și culturii pop, a fost interzis brusc de autoritățile din Rusia, după ce activiștii religioși au acuzat manifestarea că promovează „satanismul” și „valorile occidentale”. Evenimentul, numit Necrocomicon, urma să aibă loc la Sankt Petersburg la începutul lunii noiembrie.

Nu era un festival internațional de mari dimensiuni, precum Comic-Con-ul din SUA, ci un eveniment cultural regional inspirat de modelul american, dedicat fanilor ruși ai benzilor desenate, anime-ului, cosplay-ului (participanți costumați în personaje din filme sau jocuri) și culturii geek.

Interzicerea, cerută de activiști ai Bisericii Ortodoxe

În loc de supereroi și personaje animate, participanții s-au trezit însă cu polițiști în uniformă: „Ceea ce trebuia să fie o sărbătoare de două zile a fanteziei și benzilor desenate s-a încheiat înainte să înceapă, din ordinul autorităților”, a relatat publicația rusă Rotonda – una dintre puținele surse care relatează liber despre abuzurile poliției – citată de Europa Liberă.

Decizia de a opri evenimentul a fost luată după ce un canal de Telegram, asociat Bisericii Ortodoxe Ruse, a cerut investigarea manifestării, descriind-o drept „satanică și menită să atragă minori într-o mișcare interzisă”. Curtea Supremă a Rusiei declarase deja, în iulie, o așa-numită „Mișcare Internațională Satanistă” drept extremistă, deși nu există nicio organizație reală cu acest nume. Această decizie le-a oferit autorităților un pretext pentru a interzice evenimente care nu se aliniază „valorilor tradiționale rusești”.

Organizatorul, acuzat pe motive politice

Organizatorul festivalului, Aleksei Samsonov, care locuiește în Rusia de peste 20 de ani, a fost reținut și urmează să fie deportat în Kazahstan, țara sa natală. Autoritățile susțin că ștampila de rezidență din pașaportul său era falsă, o acuzație pe care apropiații săi o consideră motivată politic.

„Pe 30 octombrie, autoritățile din Sankt Petersburg ne-au spus că nu e de dorit să organizăm evenimentul. Nu s-au bazat pe nicio lege, doar pe suspiciuni de «satanism», a dezvăluit organizatorul.

Cultura pop, noua țintă a Kremlinului

Necrocomicon nu este un caz izolat. În februarie, poliția din Moscova a interzis o întâlnire a fanilor desenului animat My Little Pony – o serie americană populară pentru copii, dar și pentru adulți, cunoscută pentru mesajele despre prietenie și toleranță. Autoritățile au acuzat organizatorii de „propagandă LGBT”.

Tot în acest an, autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia a blocat platforma online MyAnimeList, care reprezintă un site internațional folosit de milioane de utilizatori pentru a urmări și evalua seriale japoneze de animație (anime) și benzi desenate (manga). Oficial, decizia a fost motivată prin faptul că site-ul ar încălca legea rusă împotriva „relațiilor netradiționale”.

Valorile tradiționale, armă politică

În Rusia, Biserica Ortodoxă are o influență puternică și se poziționează drept „apărător al valorilor tradiționale”, dar în numele acestor valori, autoritățile transformă cultura și arta în noi fronturi ale represiunii.