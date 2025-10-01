Rusia folosește aproximativ 20.000 de muncitori nord-coreeni în industria militară

Potrivit generalului-locotenent, Rusia folosește forța de muncă nord-coreeană pentru a produce drone Geran, care sunt fabricate în Republica Tatarstan din Rusia.

„Aceasta reprezintă, de asemenea, o participare la conflict”, a spus Hnatov.

Coreea de Nord a devenit un aliat cheie al Rusiei în timpul invaziei sale pe scară largă a Ucrainei, furnizând artilerie, rachete și mii de soldați.

Inițial, Phenianul a trimis aproximativ 11.000-12.000 de soldați în Rusia la sfârșitul anului 2024 pentru a ajuta la respingerea unei incursiuni ucrainene în regiunea Kursk din Rusia. Se pare că contingentul nord-coreean a suferit 2.000 de soldați uciși în luptă.

Potrivit Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud, Phenianul intenționa să trimită încă 6.000 de soldați în Rusia, ca parte a celui de-al treilea val de desfășurare.

Hnatov a declarat că un număr de soldați nord-coreeni sunt prezenți în regiunea Kursk din Rusia. Rusia susține că aceștia sunt unități de geniu desfășurate pentru operațiuni de deminare.

Ucraina nu a observat recent implicarea forțelor nord-coreene în operațiuni de luptă, a adăugat Hnatov.