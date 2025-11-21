Cine câștigă încrederea bucureștenilor? Nicușor Dan, pe primul loc. Cine îl urmează

Conform sondajului, 44,2% dintre bucureșteni declară că au destul de multă sau foarte multă încredere în șeful statului, procentul urcând la 44,4% în rândul celor care îl cunosc.

Studiul prezintă atât nivelul de notorietate al personalităților publice, cât și gradul de încredere raportat la totalul populației sau la cei care au auzit de fiecare lider. Datele indică faptul că Nicușor Dan domină clasamentul, beneficiind de una dintre cele mai ridicate notorietăți – 99,4%.

Ilie Bolojan și Daniel Băluță urmează în topul încrederii

Pe locul al doilea se află premierul Ilie Bolojan, cu 36,6% încredere raportată la totalul eșantionului (38,3% dintre cei care au auzit de el). Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, se clasează pe locul al treilea, cu un nivel de încredere de 33,8% (37,6% în rândul celor care îl cunosc).

În continuarea clasamentului, Ciprian Ciucu obține 32,1% încredere raportată la totalul populației (43,1% raportat la notorietate), iar Călin Georgescu atinge 25,9%.

Datele sondajului arată diferențe majore între notorietate și încredere

Sondajul relevă și niveluri ridicate de notorietate pentru alți actori politici: George Simion (98,6%), Călin Georgescu (98,2%), Ilie Bolojan (95,6%) și Daniel Băluță (90%). În același timp, Sorin Grindeanu, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Dominic Fritz înregistrează notorietăți între 69% și 87%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, avertizează că diferențele de notorietate influențează nivelul de încredere raportat la totalul eșantionului, dar nu reflectă fidel intenția de vot. În timp ce încrederea poate fi distribuită simultan către mai multe personalități, intenția de vot este exclusivă.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion stratificat de 1107 respondenți din București, prin metoda CATI, cu o eroare maximă de ±2,95% și un grad de încredere de 95%.