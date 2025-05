Rusia și Ucraina finalizează cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiului

Operațiunea de eliberare a prizonierilor s-a desfășurat în trei etape, de vineri până duminică, și a inclus în total 2.000 de persoane, 1.000 de fiecare parte, dintre care 120 civili. Duminică, 303 prizonieri ucraineni și 303 ruși au fost schimbați simultan, într-un gest rar de cooperare în acest conflict.

„Astăzi, luptători ai Forțelor Armate, ai Gărzii Naționale, ai Poliției de Frontieră și ai Serviciului Special de Transport se întorc acasă”, a transmis președintele Volodimir Zelenski pe Telegram, subliniind că aceasta este o victorie morală importantă pentru Ucraina.

We must bring all our people back from Russian captivity.

May 25, 2025