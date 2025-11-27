Dekleptocracy, o organizație non-guvernamentală specializată în analiza economiei de război rusești, avertizează că substanțele chimice folosite la fabricarea lubrifianților și anvelopelor militare reprezintă o vulnerabilitate critică.

În ultimele luni, sancțiunile occidentale s-au concentrat pe companii petroliere, bănci și furnizori militari, însă Dekleptocracy consideră că sectorul chimic, esențial pentru mobilitatea blindatelor și a altor echipamente militare, este aproape ignorat. Fostul expert al Departamentului de Stat, Kristofer Harrison, explică că aceste ținte sunt „slabe și specifice”, dar indispensabile pentru funcționarea „mașinii de război” a Rusiei.

Raportul subliniază că doar câteva companii la nivel global produc aditivi pentru lubrifianți industriali. După ce majoritatea producătorilor au suspendat livrările către Rusia, penuria a creat dificultăți și nemulțumiri interne. În prezent, compania chineză Xinxiang Richful furnizează o mare parte din aceste produse, exportând până la opt milioane de kilograme anual, iar blocarea acestora ar provoca un deficit semnificativ pentru forțele armate ruse.

Dekleptocracy a identificat și lipsuri interne în producția acceleratoarelor de vulcanizare și altor substanțe folosite pentru anvelopele militare. Această dependență de furnizori externi oferă guvernelor occidentale oportunitatea de a aplica sancțiuni țintite, menite să destabilizeze economia de război a Rusiei.

Oficialii occidentali, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, susțin că principalele sancțiuni au fost deja impuse, dar experții precum Tom Keatinge de la Royal United Services Institute arată că aplicarea strictă și identificarea de noi ținte rămân esențiale pentru succesul regimului de sancțiuni.

Dekleptocracy colaborează cu grupuri ucrainene și think-tank-uri americane pentru a analiza date comerciale și a descoperi punctele slabe ale economiei de război rusești.

Experții susțin că sancțiunile asupra industriei chimice a Rusiei, deși nu provoacă daune permanente imediat, pot fi profund perturbatoare pentru mobilitatea și capacitatea militară a Moscovei.