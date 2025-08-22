Prima pagină » Știri externe » Şase cadavre au fost descoperite într-o fabrică de produse lactate din Colorado

Şase cadavre au fost descoperite într-o fabrică de produse lactate din Colorado, SUA. Toate aparţin unor bărbaţi din America de Sud. Autorităţile au început o anchetă.
Petru Mazilu
22 aug. 2025, 05:21, Știri externe

Şase persoane au murit la o fabrică de produse lactate din Colorado, în urma unui aparent accident, au anunţat joi autorităţile americane, potrivit AP.

Toţi cei decedaţi sunt bărbaţi şi hispanici, a declarat Jolene Weiner, medic legist adjunct şef pentru comitatul Weld. Identitatea lor nu a fost dezvăluită.

Principala variantă a anchetatorilor este intoxicarea cu gaz. Varianta va fi confirmată după realizarea autopsiei. Până în prezent nu au fost descoperite indicii despre o posibilă crimă, au transmis autorităţile.

Fabrica se află pe un drum rural la aproximativ 55 de kilometri nord-est de Denver.