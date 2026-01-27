Scandal cripto în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin, furați chiar din interior

Cazul a ieșit la iveală după ce un tânăr, identificat de un investigator independent din zona criptomonedelor, s-ar fi lăudat online cu sume uriașe de criptomonede pe care le controla. Ulterior, aceste fonduri au fost urmărite pe blockchain și legate de portofele asociate activelor sechestrate de guvernul american.

Potrivit investigației publicate de CoinDesk, autorul este John „Lick” Daghita, fiul șefului companiei CMDSS, firmă care colabora cu autoritățile americane la administrarea criptomonedelor confiscate. Compania are contracte guvernamentale și oferă servicii IT pentru instituții precum Departamentul Justiției și Departamentul Apărării, inclusiv sprijin în gestionarea activelor digitale sechestrate. Sunt anchetate pierderi estimate la peste 40 de milioane de dolari în criptomonede.

Tranzacții urmărite pe blockchain

Investigatorul blockchain, cunoscut sub pseudonimul ZachXBT, susține că a identificat și urmărit tranzacții în valoare de cel puțin 23 de milioane de dolari, care ar proveni din fonduri confiscate de guvern în anii 2024 și 2025. În total, o parte din aceste transferuri ar fi legate de aproximativ 90 de milioane de dolari în criptomonede sechestrate.

De la chat la anchetă federală

Tânărul ar fi atras atenția asupra sa după o dispută într-un grup de Telegram, cunoscută în mediile infracționale online drept „band for band” – o confruntare în care participanții încearcă să demonstreze cine controlează sume mai mari de criptomonede. În timpul schimbului de replici, John Daghita ar fi distribuit imagini și înregistrări video în care apăreau portofele digitale cu milioane de dolari în criptomonede.

Materialele apărute online au permis analizarea tranzacțiilor și urmărirea traseului fondurilor. Înregistrările arătau că Daghita avea control direct asupra mai multor adrese de portofel, din care au fost efectuate transferuri semnificative.

Transferul-test

ZachXBT susține că unul dintre portofelele asociate lui Daghita conținea peste 12.500 de unități Ethereum (ETH), evaluate la aproximativ 36 de milioane de dolari. De asemenea, acesta afirmă că suspectul i-ar fi trimis o sumă mică de criptomonede pentru a demonstra că el controla efectiv portofelul. Investigatorul spune că va transfera fondurile primite către o adresă oficială de confiscare a guvernului american.

Lacune în gestionarea activelor cripto

Informații apărute anterior în presa de specialitate indicau că instituțiile federale nu dețin întotdeauna o evidență clară a tuturor activelor digitale aflate în custodia lor, iar cazul readuce în atenție modul în care sunt gestionate criptomonedele confiscate de autoritățile americane.

Ancheta este în curs, dar până în prezent nu au fost formulate acuzații oficiale în instanță.