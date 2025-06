Scandalul dintre Trump și Musk provoacă satisfacție în Europa

Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a comentat situația pe platforma X (deținută de Musk), spunând: „Vezi, om mare, politica e mai grea decât credeai”.

Declarația face referire la o dispută anterioară dintre cei doi, când Musk l-a numit pe Sikorski „om mărunt”.

See, big man, politics is harder than you thought. https://t.co/2QMoCCPSgG

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 5, 2025