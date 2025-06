Ion Cristoiu: Nicușor Dan pornește la drum ca președinte cu o cotă de încredere surprinzător de mică

Un sondaj INSCOP ne spune că 54,4% dintre români cred că alegerile prezidențiale de anul acesta au fost organizate mai degrabă corect, în vreme ce 45,7% cred că au fost organizate mai degrabă incorect. Sigur, majoritatea e dată de cei care spun că au fost organizate corect, dar având în vedere că suntem la 35 de ani de la instaurarea democrației și după atâtea momente de alegeri, diferența dintre cei care cred că au fost corecte și cei care spun că au fost incorecte este mai puțin de 5%. Este o diferență înspăimătătoare care se răsfrânge asupra unei realități, și anume neînsemnatul capital politic pe care îl are la ora actuală Nicușor Dan.

Sondajele arată că Nicușor Dan a crescut după victorie în materie de încredere față de cât a câștigat, cu vreo 4-5%. Ajunge la 57%. Vă reamintesc că domnul Klaus Iohannis, după victoria din 2014, a avut brusc 70% încredere. Deci el are 57%. Ca voturi are numai 2 milioane pentru că 4 milioane au fost voturi împotriva lui George Simion, deci voturi care nu sunt ale lui. S-a încercat de către sistem să se vâre, să i se dea viagra și pe cale bucală, o cale orală și prin injecții, ba, chiar cred că i-a vârât și cu furtunul și totuși stă foarte prost. Un președinte la început de drum cu un asemenea capital politic este groaznic pentru ceea ce va face, mai ales că el va trebui să-și asume acum niște responsabilități, cum ar fi reducerea deficitului bugetar, cu măsuri foarte dure pentru care și creșterea TVA, garantez de pe acum că ea va fi, cred, cu vreo 3-4%, din sursele pe care le-a luat.

Deci, stimați telespectatori, așa cum s-a comportat după alegeri nu sunt șanse ca el să crească la încredere, ci poate să scadă. Nu face nimic. Astăzi este vineri, trebuiau să se întâlnească, din nou, că trebuie format guvernul, trebuie luate măsurile alea până pe 30 iunie de reducere a cheltuielilor. A zis că nu, nu are timp. Este uluitor!

Eu n-am nicio grijă. De ce să zic Nicușor Dan? Bă, zice, dar n-avem guvern! Lasă! Bun, zice, trebuie să facem până pe 30 iunie, să tăiem, să reducem. Ne-a cerut Uniunea Europeană. Hai mă, lasă, o să ne ierte Uniunea. Are o indiferență totală. Eu cred că, și dacă pierdea alegerile… ei, bine, am pierdut… și…

Totuși, aceasta ne arată că omul a plecat la drum și vor fi mari probleme și el sigur nu crește la încredere. Acum bătălia lui, a lui singură două, să pună pe cineva la SRI de-a lui, și-aud de Alina Mungiu, și unul la justiție. Punem unul de la PNL, dar nu vrea PSD-ul și în felul acesta să facă el aici cu procurorii. Cu bețigașele în nisip…