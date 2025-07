Asociatia Medici pentru Romania a finalizat modernizarea primei jumătăți a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Curtea de Argeș!

“Dupa ce in anul 2024 am finalizat lucrarile de modernizare si reabilitare a etajului 6 al Spitalului de Pediatrie Pitesti, suntem bucuroși să anunțăm că, după luni de muncă intensă, am reușit să transformăm radical inca o sectie de pediatrie, oferind micilor pacienti si cadrelor medicale din Curtea de Arges un spațiu sigur, curat și modern.

Lucrarile au inclus:

Compartimentarea și reamenajarea spațiilor, în conformitate cu normele actuale;

Înlocuirea finisajelor în întreaga secție;

Reabilitarea instalațiilor electrice, termice și sanitare;

Instalarea unui sistem modern pentru fluide medicale, conform standardelor de siguranță;

Grupuri sanitare amenajate în fiecare salon, pentru un plus de confort;

Dotarea camerelor medicale cu lavoare,echipamente igienice esentiale mobilier și aparatură medicală nouă, pentru o asistență pediatrică la standarde europene.

Multumim tuturor sponsorilor si partenerilor care s-au implicat in acest proiect nobil, fara acestia nu ar fi putut fi posibil.”

Impactul concret:

Peste 5000 de copii din Curtea de Argeș și din localitățile din jur beneficiază acum de condiții semnificativ îmbunătățite pentru tratament și spitalizare.

Aproximativ 400 de cadre medicale își vor desfășura activitatea într-un mediu modern, sigur și steril.

Micii pacienți s-au mutat în jumătatea deja renovată unde au parte de cele mai bune condiții de tratare și de spitalizare, iar in curând vor incepe lucrările în cealaltă jumătate, unde este la fel de mare nevoie de renovare.

Lucrarile continua pentru restul secției cu același angajament față de sănătatea copiilor și siguranța celor care îi îngrijesc. Partea a doua a proiectului va fi finalizata spre finalul acestui an ca toți copiii din Curtea de Argeș și din împrejurimi sa aiba parte de o sectie de Pediatrie la standarde europene.

Pentru cei care doresc sa sustina in continuare renovarea Sectiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Curtea de Arges o pot face prin donatii online sau sponsorizari accesand linkul https://medicipentruromania.ro/cause/pentru-copiii-nostri/

Fiecare contributie ne aduce mai aproape de finalizarea întregii secții.

Împreună putem construi un viitor mai bun pentru copiii noștri!