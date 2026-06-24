Schimbări importante pentru milioane de angajați din UE. Limite noi pentru substanțele cancerigene

Potrivit Executivului comunitar, noile măsuri vor consolida protecția lucrătorilor expuși la substanțe chimice periculoase la locul de muncă.

Estimările Comisiei arată că, după adoptarea oficială, noile reguli ar putea preveni aproximativ 1.700 de cazuri de cancer pulmonar și aproape 19.000 de boli profesionale în următorii 40 de ani.

În același timp, costurile sistemelor de sănătate din Uniunea Europeană ar putea scădea cu până la 1,16 miliarde de euro.

Limite mai stricte pentru substanțele periculoase

Revizuirea directivei stabilește noi limite de expunere profesională pentru mai multe substanțe considerate cu risc ridicat.

Printre acestea se numără cobaltul și compușii anorganici ai cobaltului, hidrocarburile aromatice policiclice, 1,4-dioxanul și izoprenul.

Cobaltul este utilizat în producția bateriilor pentru vehicule electrice, a magneților și a metalelor dure.

Noile reguli stabilesc limite distincte pentru particulele inhalabile și respirabile.

Industria va beneficia de o perioadă de tranziție de șase ani, în care vor fi aplicate limite mai permisive. Măsura urmărește adaptarea proceselor tehnologice fără afectarea activității economice.

Reguli noi și pentru industria metalurgică și chimică

Noile prevederi vizează și hidrocarburile aromatice policiclice, întâlnite în producția de oțel, fier și aluminiu, dar și în gazele rezultate din sudură.

Aceste substanțe sunt folosite și în fabricarea bateriilor, semiconductorilor și a altor componente industriale.

Directiva introduce o nouă limită de expunere profesională. În primii șapte ani va fi aplicată o limită temporară, mai ridicată, pentru sectoarele afectate.

În cazul 1,4-dioxanului, utilizat în industria chimică și textilă, vor fi introduse o limită generală de expunere, una pe termen scurt și o valoare-limită biologică.

Pentru izopren, folosit în industria chimică și a cauciucului, va exista o limită generală de expunere profesională.

Fumul de sudură intră sub incidența directivei

Noua revizuire include, pentru prima dată, fumul rezultat în urma sudurii în domeniul de aplicare al directivei.

Angajatorii vor avea obligații mai clare privind prevenirea riscurilor și protejarea salariaților expuși.

Documentul atrage atenția și asupra posibilității ca unele substanțe periculoase să fie absorbite prin piele sau prin alte căi de expunere.

Ce urmează

Propunerea reprezintă a șasea revizuire a Directivei privind agenții cancerigeni, mutageni și substanțele toxice pentru reproducere.

Comisia Europeană a prezentat proiectul în iulie 2025, după consultări cu partenerii sociali și experți științifici.

Revizuirile anterioare au vizat peste 40 de substanțe chimice și, potrivit estimărilor Comisiei, ar putea salva peste 100.000 de vieți în următorii 50 de ani.

Textul convenit trebuie aprobat oficial de Parlamentul European și Consiliul UE.

După intrarea în vigoare, statele membre vor avea obligația să transpună noile prevederi în legislația națională, în termenul stabilit.