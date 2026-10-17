Schimbările climatice lovesc tot mai puternic orașele europene. Numărul deceselor provocate de căldură a crescut

Mortalitatea asociată căldurii în orașe a crescut, în medie, cu 82 de decese la un milion de locuitori în perioada 2015-2024, comparativ cu perioada 1991-2000.

Europa de Sud a fost mult mai grav afectată, potrivit raportului „Europe Cities Report 2026”, publicat de revista științifică The Lancet.

Concluziile aparțin unei echipe de cercetători conduse de Cathryn Tonne și José Chen-Xu, de la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona (ISGlobal).

Orașele au un rol important în combaterea schimbărilor climatice

„Orașele joacă un rol central în combaterea schimbărilor climatice prin implementarea unor măsuri de adaptare și reducere a emisiilor, care contribuie la dezvoltarea unor comunități rezistente la schimbările climatice și cu emisii reduse de carbon, la consolidarea economiei locale și la îmbunătățirea sănătății publice”, afirmă autorii studiului.

Mortalitatea asociată căldurii a crescut în 98,7% dintre orașele analizate în perioada 2015-2024, comparativ cu intervalul 1991-2000.

În Europa de Vest, creșterea a fost, în medie, de 64 de decese la un milion de locuitori. În Europa de Sud, numărul deceselor a crescut cu 132 la un milion de locuitori, ceea ce reprezintă o creștere de 161%.

Expunerea la fumul toxic al incendiilor de vegetație a crescut

Între 2003 și 2023, numărul zilelor în care locuitorii au fost expuși la fumul toxic produs de incendiile de vegetație a crescut în aproape 10% dintre orașele europene, în timp ce în aproximativ 4% dintre acestea a scăzut.

La nivel european, creșterea a fost de 7%, cele mai afectate fiind orașele din sudul și estul continentului.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat 28 de indicatori privind efectele schimbărilor climatice asupra sănătății în peste 800 de orașe europene, folosind date Eurostat și alte surse.

Temperaturile tot mai ridicate favorizează și răspândirea unor boli infecțioase considerate anterior tropicale. Acest lucru se întâmplă deoarece țânțarii care transmit aceste boli sunt tot mai răspândiți în Europa.