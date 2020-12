Scriitorul John le Carre a murit la 89 de ani

S-a mai dus o stea. John le Carre un spion care şi-a transpus realitatea în ficţiune a devenit unul dintre scriitorii proeminenţi de scrieri despre spionaj. A murit sâmbătă, la vârsta de 89 de ani, bolnav fiind.

JOHN LE CARRE, scriitor (vorbind vorbind despre filmul The Constant Gardner): „Ceea ce m-a convins a fost talentul bărbatului, ceea ce m-a convins a fost„ Oraşul lui Dumnezeu ”, filmul pe care îl făcuse înainte, precum şi convingerea sa despre subiectul pe care urma să-l lucrăm şi are un cineast minunat în Cesar (Charlone) şi am avut, după părerea mea, un scenarist de minune durabil şi excelent în Jeffrey Caine, acesta este doar fumatul pasajului proverbial, este convingerea mea. Cred că este un film grozav."

Le Carre a lucrat pentru serviciul de informaţii din UK înainte de a-şi transofmra experienţa în ficţiune. Două lucrări importante de-ale sale sunt ”Tinker, Tailor, Soldier Spy” şi ”The Spy Who Came in from the Cold.”