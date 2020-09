Se fac paşi spre dreptate pentru Charlie Hebdo. A început procesul, la cinci ani de la producerea atacului terorist

La cinci ani de la masacrul Charlie Hebdo, a început procesul. 14 persoane au mers în instanţă, acuzate că ar fi ajutat la organizarea atentatului. Avocaţii ştiu că va fi un proces lung, dar vor dreptate pentru victimele care au rămas cu traume adânci. Apropiaţii victimelor îţi spun că semnificaţia Charlie Hebdo e să nu renunţi niciodată la libertatea ta de exprimare.

17 oameni şi-au pierdut viaţa în atentatul împotriva revistei satirice Charlie Hebdo, jurnalişti, poliţişti, dar şi clienţi evrei ai unui magazin.

„Nu vom ceda niciodată”, spune Laurent Riss, directorul Charlie Hebdo, de aceea republică, azi, în ziua procesului, seria de 12 caricaturi cu profetul Mahomed pentru care autorii au justificat atacul sângeros asupra redacţiei.

Fourteen alleged accomplices of Islamist gunmen who targeted French satirical magazine Charlie Hebdo and a Jewish supermarket went on trial in Paris https://t.co/qdiasmomou pic.twitter.com/9ohDar8uJL

„Cei ce rănesc oameni trebuie să fie traşi la răspundere, dar jihadiştii evită mereu, am văzut asta în fiecare proces terorist. Toţi mint. E în AND-ul lor”, a declarat Mehana Mouhou, avocat al victimelor.

„Condamnările sunt importante, bineînţeles, dar e mai degrabă simbolic. Ce contează sunt răspunsurile, investigaţiile”, a fost solicitarea lui Philippe Assor avocatului victimelor.

„Niciodată să nu renunţăm la libertatea de expresie, incluzând blasfemie, criticarea ideologiilor, dogmelor, religiilor, pentru că dacă renunţăm, nu mai suntem într-o ţară cu libertate de exprimare”, a spus un prieten al victimelor şi avocat al publicaţiei

French satirical magazine Charlie Hebdo republished controversial caricatures of the Prophet Muhammad on Wednesday to mark the start of a trial more than five years after its offices were attacked by Islamist gunmen. https://t.co/TlJ2rwDJ4E