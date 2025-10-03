Sean “Diddy” Combs, în faţa sentinţei. Riscă peste 11 ani de închisoare

Sean “Diddy” Combs, 55 de ani, riscă o condamnare de până la 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de încălcarea Legii Mann, care interzice transportarea unei persoane peste graniţele statale pentru prostituţie sau alte activităţi sexuale ilegale.

Procesul s-a încheiat cu un verdict mixt: juriul l-a achitat de acuzaţiile mai grave de trafic de persoane şi conspiraţie de tip „racketeering”, care i-ar fi putut aduce închisoarea pe viaţă.

În faţa judecătorului federal Arun Subramanian, avocaţii lui Combs au pledat pentru clemenţă, descriindu-l drept „un lider al drepturilor civile” şi „un om de familie” care a greşit din cauza dependenţei de droguri şi a traumelor netratate.

Apărarea a prezentat şi un film de 11 minute cu imagini din viaţa personală şi profesională a starului, inclusiv alături de copiii săi, care au cerut instanţei să le redea tatăl.

Procurorii au respins apelurile la îngăduinţă, susţinând că victimele încă se tem de Combs şi că violenţa sa este incontestabilă, invocând inclusiv imagini cu agresiunile asupra fostei sale partenere, Cassie Ventura.

„Asta nu este asumarea responsabilităţii, ci o strategie de apărare,” a declarat procurorul Christy Slavik, care a cerut o pedeapsă de cel puţin 11 ani şi 3 luni.