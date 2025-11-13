Sectorul european al bovinelor va trebui să „intensifice eforturile” pentru a atinge ținta climatică a UE

Sectorul european al bovinelor a informat miercuri vizavi de necesitatea de a „intensifica eforturile” pentru a atinge noul obiectiv climatic stabilit de Uniunea Europeană, care prevede reducerea cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2040, comparativ cu 1990, considerând această țintă „foarte ambițioasă”.

Acest lucru a fost detaliat de Philippe Mattart, directorul Apaq-W, Agenția Valonă pentru Promovarea Calității Agroalimentare, într-o discuție cu EFE, în cadrul unui eveniment la Bruxelles privind sustenabilitatea sectorului european de carne de vită.

Bovine „crescute adecvat”

Noua țintă stabilită de cei douăzeci și șapte pentru 2040, care menține reducerea emblematică de 90%, reprezintă o provocare pentru sectorul bovin, responsabil de 62% din emisiile întregului sector zootehnic, care, la rândul său, generează 12% din amprenta de carbon totală de origine umană, conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

„Probabil că acest obiectiv climatic este foarte ambițios pentru sectorul agricol, dar cred că suntem obligați să avem obiective ambițioase, și, dacă ne străduim să atingem acest obiectiv, cred că vom găsi soluții și vom îmbunătăți dezvoltarea și calitatea producției în Europa, așa că trebuie să intensificăm eforturile pentru a atinge aceste obiective”, a afirmat Mattart.

Directorul agenției valone a subliniat că sectorul creșterii bovinelor demonstrează că „este posibil” să se crească animalele în mod adecvat și să se găsească soluții împotriva schimbărilor climatice, prin noi tehnici și tehnologii: „Chiar avem la dispoziție instrumentele necesare pentru acest obiectiv”.

Bune practici, captarea CO2 și implicarea consumatorului

Pe de altă parte, directorul Organizației Interprofesionale a Cărnii de Vită din Spania (Provacuno), Javier López, a explicat că firmele spaniole au aproape un deceniu de când își desfășoară producția cu obiectivul neutralității climatice până în 2050, pentru care au fost implementate diverse măsuri.

López a precizat că „primul mare pas” a fost stabilirea unui ghid de bune practici de mediu pentru toate verigile lanțului de producție, pentru a cunoaște sustenabilitatea companiilor și „a vedea cum se poate îmbunătăți”.

„Evident, acest lucru nu se face de azi pe mâine, ci este un efort constant realizat împreună cu știința, care ne oferă cheia pentru a atinge neutralitatea climatică”, a clarificat el.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că, pentru ca sectorul să respecte obiectivele climatice, este „absolut esențial” să se lucreze la captarea sau extracția carbonului, care constă în captarea dioxidului de carbon din atmosferă pentru a întârzia sau diminua poluarea.

„Întotdeauna s-a spus ce emitem, dar niciodată nu s-a pus în balanță ce captăm, cât carbon captează pășunile noastre”, a subliniat el.

Consumatorul, un aliat

Philippe Mattart a adăugat că, pentru a atinge obiectivele climatice fără a compromite competitivitatea industriei, soluția constă în „transformarea consumatorului într-un aliat al dezvoltării durabile” și „convingerea acestuia că agricultura europeană este mai bună decât cea din alte continente”.

„Pentru mine, adevărata provocare este să convingem consumatorul, și, dacă reușim, cred că am putea fi câștigătorii competiției dintre continente în ceea ce privește agricultura”, a concluzionat CEO-ul Apaq-W.

Evenimentul, care face parte din campania „Pentru o Europă durabilă, misiunea specială a bovinelor”, ce se va desfășura până la sfârșitul anului 2027, a subliniat că este posibil să se combine „producția de calitate, dezvoltarea rurală și protecția mediului”.