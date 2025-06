Sectorul producției de avioane eșuează grav. Taxele vin din urmă și încetinesc creșterea economică, deși cererea e tot mai mare

Industria aeriană globală se confruntă în acest an cu întârzieri „inacceptabile” la livrarea avioanelor și taxe comerciale tot mai mari, care scad creșterea economică, deși cererea de zboruri continuă să crească. Estimările privind profiturile anului au fost revizuite în scădere la reuniunea Asociației Internaționale a Transportului Aerian, care a avut loc luni, la New Delhi, a relatat Reuters.

Industria aeriană din întreaga lume se află sub presiuni majore în 2025, confruntându-se cu întârzieri „inacceptabile” la livrarea aeronavelor și cu taxele comerciale tot mai mari, care amenință să încetinească ritmul de creștere economică, deși pieța de pasageri este în continuă expansiune. Întrunită luni, la New Delhi, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a anunțat o revizuire în scădere a estimărilor privind profiturile companiilor aeriene pentru acest an.

Directorul general IATA, Willie Walsh, a atras atenția asupra faptului că întârzierile prelungite în livrarea aeronavelor, combinate cu blocajele din lanțurile de aprovizionare, afectează serios planurile de expansiune ale companiilor aeriene.

„Sectorul producției de avioane eșuează grav, iar întârzierile din acest deceniu sunt inacceptabile”, a spus Walsh, subliniind că asociația ia în calcul chiar și măsuri legale, deși preferă să colaboreze cu producătorii.

Transportatorii aerieni au precizat că numărul aeronavelor programate să fie livrate în 2025 este cu 26% mai mic decât cel promis în urmă cu un an.

Avioanele vor folosi 2 milioane de tone combustibil bio în acest an

Mai mult decât atât, tensiunile comerciale și tarifele vamale impuse de unele state, inclusiv cele americane, au redus încrederea consumatorilor, care amână sau renunță la călătorii, afectând astfel veniturile companiilor aeriene.

În pofida acestor obstacole, companiile aeriene continuă să plaseze comenzi uriașe pentru noi aeronave, în special în India.

Primul ministru indian, Narendra Modi, a declarat că piața indiană a aviației este în plină expansiune, așteaptând să atingă 500 de milioane de pasageri până în 2030, față de 240 de milioane în prezent.

Pe lângă provocările legate de producție și comerț, industria aeriană trebuie să facă față și presiunilor pentru sustenabilitate. Producția limitată și costurile ridicate ale combustibilului aviatic bio complică atingerea obiectivului de emisii net-zero până în 2050.

Walsh a criticat firmele energetice europene pentru că au adăugat taxe suplimentare la costurile de conformare, ceea ce îngreunează și mai mult tranziția către un transport aerian mai curat.

IATA estimează că producția de combustibil sustenabil pentru aviație se va dubla în 2025, ajungând la 2 milioane de tone, dar aceasta va reprezenta doar 0,7% din consumul total de combustibil al companiilor aeriene.

În ciuda acestor dificultăți, șeful transportatorilor aerieni a transmis un mesaj optimist, subliniind că „nu este prea târziu să ne atingem țintele de mediu” și a lansat un apel către guverne, companii energetice și industrie să acționeze rapid pentru a schimba situația înainte de următoarea reuniune anuală a industriei aviatice, din 2026, care va avea loc în Brazilia.