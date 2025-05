Ryanair infirmă zvonurile potrivit cărora ar intenționa să introducă locuri în picioare

Operatorul aerian irlandez low-cost Ryanair a infirmat zvonurile potrivit cărora intenționează să introducă locuri în picioare pentru bilete de avion extrem de ieftine.

Reprezentanții companiei au spus: „nu avem astfel de planuri”, infirmând zvonuri care înaintau chiar anul 2026.

Potrivit scenariului infirmat, acum, de Ryanair, pasagerii ar sta într-un fel de șa ca de bicicletă, într-o poziție semiverticală, sprijinit de un scaun îngust și căptușit, care include un spătar pentru stabilizarea posturii.

Alte accesorii sunt hamuri sau curele pentru prinderea pasagerilor la decolare, aterizare și în timpul turbulențelor, precum și stâlpi verticali și stâlpi verticali pentru stabilitate suplimentară.

✈️Low-cost airlines introduce “standing” seats

Passengers won’t sit but lean against narrow supports. The concept, called Skyrider 2.0, allows airlines to increase the number of seats on board by about 20%.

The design is intended for flights lasting up to 2 hours, according to… pic.twitter.com/qEHY2IqpgZ

— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2025