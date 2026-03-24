Șefa Comisiei pentru extinderea UE cere țărilor membre să găsească soluții pentru aderarea noilor membri

Uniunea Europeană trebuie să își adapteze regulile pentru a permite unui nou val de țări să se alăture, a afirmat marți comisarul pentru extindere Marta Kos, potrivit POLITICO.

Aceasta a solicitat capitalelor să își prezinte propriile propuneri după ce statele membre au respins sugestiile Comisiei Europene de a simplifica procesul.

Marta Kos a declarat la Summitul Europei Competitive al POLITICO că „fără decizia statelor membre, nu putem merge mai departe.”. Ea a precizat că Executivul UE a oferit trei opțiuni: menținerea status quo-ului, modificarea sistemului pentru a preveni întârzierea candidaturilor sau extinderea inversă propusă de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în care țările candidate ar obține acces la piața unică și schemele de investiții înainte de a deveni membri cu drepturi depline.

„Încă de la primul schimb de replici cu statele membre [este clar] că a treia opțiune nu este în regulă… aceasta ar fi o revoluție”, a spus Marta Kos, adăugând că „nici opțiunea numărul unu, status quo-ul, nu este o opțiune.”.

Ea a mai declarat că Uniunea Europeană discută „în ce direcție. Cum putem accelera procesul în sensul unei integrări treptate sporite?”

Piedica pusă de premierul Viktor Orbán

Procesul a fost complicat de refuzul premierului ungar Viktor Orbán de a asigura sprijinul unanim necesar Ucrainei pentru continuarea candidaturii, relatează aceeași sursă.

Patru diplomați anonimi au precizat tot pentru POLITICO că țările lucrează acum la propriile planuri pentru a permite candidaților să beneficieze de piața unică și de schemele de investiții, chiar dacă extinderea inversă nu este acceptată.

„Dacă statelor membre nu le place «extinderea inversă», este în regulă, dar își pot pune și propunerile pe masă”, a spus un oficial al Uniunii Europene.

Marta Kos a precizat că nicio țară nu a devenit membră de la Croația în 2013 și că „aspirația Ucrainei de a adera la bloc până la 1 ianuarie 2027 ar fi imposibilă”. În schimb, Islanda ar putea fi un „caz special” și „să se deschidă rapid” dacă alegătorii vor aproba reluarea negocierilor printr-un referendum.

Tot ea a explicat că reformele necesare și integrarea în UE sunt dificile.

„Cele mai dificile subiecte, dacă vorbesc despre reformele necesare sau despre integrarea în UE, ele sunt deja [acolo]. Dacă vorbim despre dezvoltarea democrației, acestea sunt foarte înalte. Valorile europene sunt foarte sus.”, a spus Marta Kos.