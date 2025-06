Șeful AIEA a anunțat „daune foarte semnificative” la situl Fordow din Iran

Sursa foto: Planet Labs PBC via REUTERS

Bombardamentele efectuate de Statele Unite asupra instalațiilor nucleare iraniene, în premieră cu bombe penetrante de mare capacitate, au provocat „daune foarte semnificative” la uzina de îmbogățire a uraniului de la Fordow, a confirmat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, potrivit Reuters.

Nu se poate evalua cât s-a distrus din Fordow

Însă, deocamdată, nici AIEA și nici alte autorități nu pot evalua pagubele, în condițiile în care inspecțiile internaționale în Iran sunt suspendate din 13 iunie, când Israelul a început atacurile aeriene asupra infrastructurii nucleare iraniene. Grossi a explicat că, din cauza sensibilității centrifugelor la vibrații extreme, este de așteptat ca distrugerile să fie considerabile. „În acest moment, nimeni, inclusiv AIEA, nu se află în poziția de a fi evaluat complet daunele subterane de la Fordow”, a declarat Grossi într-o declarație adresată unei reuniuni de urgență a Consiliului Guvernatorilor al AIEA, format din 35 de țări.

Iranul a informat că va lua „măsuri speciale” în privința materialului său nuclear

Situl, săpat adânc într-un munte, este considerat unul dintre cele mai bine protejate din infrastructura nucleară iraniană. O îngrijorare majoră o reprezintă stocul de peste 400 kg de uraniu îmbogățit până la 60% puritate, aflat la Fordow. Dacă ar fi îmbogățit suplimentar până la pragul de 90%, considerat grad militar, această cantitate ar fi suficientă pentru construirea a nouă bombe nucleare, potrivit estimărilor AIEA. Iranul insistă însă că programul său nuclear are scopuri strict pașnice.

Odată cu primele atacuri israeliene, Teheranul a notificat agenția că va lua „măsuri speciale” pentru a-și proteja materialelor și echipamentelor nucleare aflate sub garanții internaționale, conform Tratatului de Neproliferare Nucleară.

Iranul își poate proteja uraniul îmbogățit, cu știrea agenției atomice

Grossi a transmis că Iranul poate lua măsuri de siguranță, dar nu are libertate totală, trebuie să respecte regulile internaționale și să mențină transparența cu AIEA. Altfel, ar putea fi acuzat că ascunde activități ilegale sau militare: „În răspunsul meu din aceeași zi, am precizat că orice transfer de material nuclear dintr-o instalație aflată sub garanții către o altă locație din Iran trebuie să fie declarat agenției. Orice măsuri speciale luate de Iran pentru a-și proteja materialele și echipamentele nucleare pot fi realizate în conformitate cu obligațiile Iranului privind garanțiile.