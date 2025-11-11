Senatul american pune capăt blocajului guvernamental. Un grup de democrați a votat alături de republicani

Compromisul privind finanțarea va ajunge acum la Camera Reprezentanților, unde liderii republicani speră că ar putea fi adoptat chiar miercuri și ar pune capăt celui mai lung blocaj al guvernului SUA din istorie, potrivit CNN. Acordul recent încheiat, pe care se așteaptă să-l semneze președintele Donald Trump, ar restabili servicii esențiale, cum ar fi ajutorul alimentar federal, precum și ar plăti sute de mii de angajați federali.

Negocieri cu Casa Albă

Votul de luni seară târziu încheie câteva zile de negocieri frenetice în interiorul Capitoliului SUA, între centriștii Senatului, liderii republicani și Casa Albă pe tot parcursul weekendului, înainte de dezvăluirea oficială a acordului duminică. Un bloc de opt membri ai grupului democrat a făcut un prim pas esențial pentru a susține această măsură duminică seară, iar toți cei opt i-au dat aprobarea finală luni seară.