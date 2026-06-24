Shenlong eliberează un obiect necunoscut pe orbită. Mister nou în programul spațial al Chinei

Incidentul readuce în atenție natura secretă a programului spațial al Chinei și ridică întrebări privind scopul real al misiunilor desfășurate de Beijing în spațiu, scrie Gizmondo.

Shenlong eliberează un obiect necunoscut pe orbită

Avionul spațial al Chinei, denumit „Shenlong” (n.r. „Dragonul Divin”), se află în prezent la a patra misiune orbitală, fiind lansat pe 7 februarie.

Potrivit datelor furnizate de LeoLabs, un obiect necunoscut a fost detectat pentru prima dată de un radar din Noua Zeelandă, ulterior fiind confirmat ca fiind eliberat de vehiculul spațial chinez.

Compania a precizat că analiza independentă indică „cu un grad ridicat de încredere” faptul că obiectul provine direct din avionul spațial.

Programul Shenlong a debutat în 2020, când vehiculul a efectuat o misiune scurtă de două zile înainte de a reveni pe Pământ. Misiunile ulterioare au fost semnificativ mai lungi: în 2022, avionul spațial a stat pe orbită 276 de zile, iar în 2023 aproximativ 268 de zile.

În timpul acestor misiuni, Shenlong a realizat manevre complexe, inclusiv operațiuni de andocare, zbor în formație și lansarea unor obiecte neidentificate. Unele dintre acestea au emis semnale radio, însă autoritățile chineze nu au oferit explicații oficiale.

Lipsa de transparență

Programul spațial este dezvoltat de Academia Chineză de Tehnologii pentru Vehicule de Lansare, o entitate de stat implicată în producția de vehicule spațiale civile și militare.

De-a lungul timpului, China a oferit puține detalii tehnice despre misiuni, iar presa oficială utilizează frecvent imagini conceptuale în locul fotografiilor reale.

Agenția de presă Xinhua a transmis că avionul spațial are rolul de a testa tehnologii pentru vehicule reutilizabile și de a sprijini „utilizarea pașnică a spațiului”, fără a oferi detalii suplimentare despre obiectele lansate pe orbită.

Speculații internaționale

Din cauza secretomaniei programului, analiștii internaționali au ridicat ipoteze potrivit cărora Shenlong ar putea fi utilizat pentru misiuni de supraveghere, recunoaștere sau chiar aplicații militare.

Unele evaluări ale organizației Secure World Foundation sugerează posibile utilizări duale, civile și militare.

În paralel, Statele Unite operează propriul avion spațial experimental, Boeing X-37, aflat de asemenea în misiune orbitală, ceea ce evidențiază o competiție tehnologică tot mai intensă în spațiul cosmic.