Simplă coincidenţă? Ucraina raportează întreurperi ale echipamentelor Starlink în timpul contraofensivei

Mii de terminale Starlink, fabricate de SpaceX, companie deţinută de Elon Musk, au fost donate de companie, achiziţionate de guvernul american sau finanţate prin donaţii pentru a ajuta trupele ucrainene să opereze drone, să primească actualizări vitale de informaţii şi să comunice între ele în zone în care nu există alte reţele sigure.

Unele dintre întreruperi au dus la o pierdere "catastrofală" a comunicaţiilor în ultimele săptămâni, a declarat un oficial guvernamental ucrainean de rang înalt ce are cunoştinţe directe despre această problemă. Multe au fost raportate în timp ce soldaţii au pătruns pe linia frontului în teritoriul controlat de Rusia, iar unele în timpul unor bătălii crâncene, a declarat oficialul, vorbind sub protecţia anonimatului, informează Financial Times.

Acestea au fost acute în sud, în jurul regiunilor Herson şi Zaporojie, dar au avut loc, de asemenea, de-a lungul liniei frontului în estul Harkovului, Doneţk şi Luhansk, a spus oficialul.

Un alt oficial de la Kiev a declarat că întreruperile de conexiune au fost generalizate şi au provocat apeluri de panică din partea soldaţilor la liniile de asistenţă telefonică. Ambii oficiali ucraineni au declarat că problemele au apărut atunci când soldaţii au eliberat teritoriul de la Rusia şi au trecut de linia frontului.

Întreruperile subliniază rolul supradimensionat al sistemelor de comunicaţii ale Moscovei pe câmpul de luptă, în timp ce contraofensivele Ucrainei din estul şi sudul ţării îi împing pe ruşi în retragere. Antreprenorul cu sediul în SUA a înfuriat Kievul la sfârşitul săptămânii trecute când a prezentat un plan de încetare a focului care ar duce la cedarea de teritorii ucrainene către Rusia.

Roman Sinicyn, coordonator la Serhiy Prytula Charity, o fundaţie care donează sisteme Starlink forţelor armate ucrainene, a declarat că problema ar putea să apară deoarece SpaceX încearcă să prevină utilizarea abuzivă a acestora de către forţele ruseşti.

"Este absolut clar pentru mine că acest lucru este făcut de reprezentanţii Starlink pentru a preveni utilizarea tehnologiei lor de către forţele de ocupaţie ruseşti", a declarat Sinicyn. Armata ucraineană şi SpaceX trebuie să se coordoneze mai strâns, a spus el.

Musk a precizat că "doar un mic procent" din terminalele şi serviciile Starlink furnizate Ucrainei au fost achiziţionate, adăugând: "Am fost achiziţionate: "Această operaţiune a costat SpaceX 80 de milioane de dolari & va depăşi 100 de milioane de dolari până la sfârşitul anului".

Trei soldaţi care operează pe linia frontului au confirmat că sistemele lor Starlink au încetat să mai funcţioneze în timpul luptelor. Mai multe terminale nu au funcţionat în ultimele zile în zonele recent eliberate de lângă Harkov, unde ucrainenii au împins spre est, spre regiunea Luhansk, potrivit unuia dintre soldaţi, care face parte dintr-o unitate de forţe speciale care luptă în zonă.

Musk a declanşat indignarea ucrainenilor în urma unor tweeturi

Musk a dat un impuls Kievului în primele zile ale invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, permiţând sateliţilor săi Starlink să transmită în ţară, ajutând armata să ocolească tăierea internetului de către Moscova.

Dar săptămâna aceasta a declanşat indignarea ucrainenilor şi a aliaţilor lor sugerând ca graniţele dintre Rusia şi Ucraina să fie stabilite prin noi referendumuri. De asemenea, el a declarat că recunoaşte peninsula Crimeea, anexată unilateral de Moscova în 2014, şi a afirmat că, în opinia sa, zonele vorbitoare de limbă rusă din estul Ucrainei "preferă Rusia".

În 2021, Musk a vorbit prin legătură video la o conferinţă organizată de Serghei Kirienko, şeful politicii interne a lui Putin, responsabil de asimilarea de către Rusia a teritoriilor anexate. Miercuri, Musk a scris într-un tweet că a vorbit cu preşedintele rus anul trecut.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat joi să comenteze întâlnirea video a lui Musk cu Putin şi a declarat că nu are cunoştinţă de faptul că Starlink este accesibil în Rusia.