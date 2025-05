„Mai avem un mic pas, o săptămână” – spune Nicușor Dan la mitingul din Piața Victoriei

„Vreau să vă promit un singur lucru, că o să încerc să fiu la înălțimea așteptărilor voastre. Am parcurs un drum lung împreună, 35 de ani, în care am muncit toți. Și cei care au ales să rămână aici, și cei care au ales pentru binele familiilor lor să plece din România și să ajute de acolo România. Am muncit toți. E adevărat că nu a fost un efort comun. Unii aduceau și unii trăgeau pentru interesul lor. Dar am ajuns undeva totuși. Am construit o Românie împreună. Și în urmă cu o săptămână am mai făcut un pas. Noi toți împreună am spus «vrem schimbare». Nu se mai poate așa, vrem schimbare. Și mai avem un mic pas, o săptămână”, le-a transmis Dan miilor de participanți.

După această săptămână, România va avea „autorități care să lucreze pentru români, care să atragă energiile din această societate, să aducă specialiștii din toate domeniile și să construiască împreună acea Românie pe care ne-o dorim cu toții”, a adăugat candidatul.

Nicușor Dan a spus că oamenii din România cred în țara asta: „Trebuie doar un ultim efort pentru această săptămână. Vorbiți cu apropiații voștri, manifestați-vă pe rețele sociale. Nu vă fie frică dacă cumva declanșați un val de ură, pentru că trebuie să credem în România pe care vrem să o construim și vom câștiga România pe care vrem să o construim. O Românie care să semene cu mulți dintre români. O Românie cinstită, o Românie muncitoare, o Românie respectoasă cu toți ceilalți. Asta este România și asta este administrația pe care vrem să o construim pentru România”.

În Piața Victoriei au răsunat acordurile solemne ale Odei Bucuriei, în timp ce mulțimea adunată a luminat spațiul cu miile de ecrane ale telefoanelor mobile aprinse.