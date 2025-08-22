Primarul Mihai Chirica anunță suspendarea înfrățirii Iași-Chișinău din cauza interdicției lui Ion Ceban

Mihai Chirica a explicat, într-un mesaj adresat cetățenilor Republicii Moldova, că înfrățirile se bazează pe vizite și cooperare directă între edili, lucru imposibil în actualul context.

Acesta a spus pe pagina sa de Facebook că decizia vine ca urmare a „îndepărtării rapide” a lui Ion Ceban de valorile europene.

„În acest context, am decis suspendarea temporară a raporturilor dintre mine, ca Primar al Municipiului Iași, și domnul Ion Ceban, concomitent cu întărirea relațiilor dintre mine și voi – cetățenii Municipiului Chișinău, precum și cu toate instituțiile din Republica Moldova fidele valorilor europene”, a declarat edilul Iașiului.

Chirica a subliniat că această decizie nu afectează relațiile dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului și nici angajamentele de colaborare dintre Iași și Republica Moldova în plan economic, cultural și educațional. Dimpotrivă, spune el, contextul actual face necesară o apropiere și mai strânsă.

„Este timpul să strângem rândurile și să contribuim la reconfirmarea traseului pro-european al Republicii Moldova, așa cum a fost stabilit prin Referendumul privind aderarea la U.E. din anul 2024, singura șansă pentru a crește securitatea și nivelul de trai al tuturor cetățenilor Republicii Moldova”, a adăugat Chirica.

Reacția lui Ion Ceban

„Îmi pare rău că în acest joc politic cu interdicția mea sunt impuși mai mulți reprezentanți din România să facă anumite declarații. Plus la toate că aceste relații de cooperare și înfrățire vin pe linia Ministerului de Externe și iarăși ne dăm seama de unde cresc picioarele. Cunosc și sper că legea și justiția sunt mai sus de orice joc politic îngust și vom obține dreptate, iar adevărul va fi stabilit. Vom continua procesul de contestare în instanțele din România, dar și cele internaționale”, a scris primarul Chișinăului pe Facebook.

Reamintim că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.