Iaşiul, inclus într-un program european pentru reducerea utilizării maşinilor personale. Ce declară primarul Mihai Chirica

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat că oraşul a fost acceptat într-un program european care dorește diminuarea folosirii autoturismelor private şi promovarea transportului public.

Mihai Chirica a declarat că Iaşiul face parte oficial din programul de replicare UPPER (UPPER’s Replication Programme), proiect susţinut financiar de Uniunea Europeană.

Proiectul acesta „îşi propune să consolideze rolul transportului public ca pilon al mobilităţii durabile şi inovării în oraşe”.

Prin această participare, Iașiul se alătură celor zece oraşe europene selectate în acest program, care își propun să îmbunătăţească sistemele de transport public.

„Programul ajută oraşele să ia măsuri concrete pentru a reduce utilizarea autoturismelor private şi a stimula utilizarea transportului public, bazându-se pe experienţa practică şi rezultatele obţinute în cele 10 laboratoare vii ale proiectului: Valencia, Roma, Versailles, Oslo, Mannheim, Lisabona, Leuven, Budapesta, Salonic şi regiunea Hanovra. Aceste laboratoare vii implementează aproape 80 de măsuri pe teren pentru a-i ajuta pe oameni să renunţe la maşinile private şi a-i convinge în schimb să utilizeze transportul public”, a afirmat, luni, primarul Iaşiului, Mihai Chirica.

Tot el a mai spus că va sprijini toate proiectele şi investiţiile care pot aduce beneficii transportului public din oraş.

Pe același subiect, Mihai Chirica a mai spus că modernizarea flotei de vehicule şi creşterea eficienţei serviciilor rămân priorităţi importante pentru ca „transportul public să se integreze perfect într-un oraş cu adevărat verde şi inteligent”.