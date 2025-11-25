Iași va primi trofeul ”Mărul de Aur” în 2026

Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, FIJET, a decis să confere orașului Iași trofeul „Mărul de Aur”. Decizia a fost luată cu ocazia Congresului FIJET, organizat în orașul marocan Fes. Considerat echivalentul premiului Oscar din cinematografie, „Mărul de Aur”, „Pomme d’Or” sau „Golden Apple” este acordat unei organizaţii, unui oraş sau unei personalităţi, în semn de recunoaştere a demersurilor pentru promovarea și dezvoltarea turismului.

Analiza dosarelor de candidatură a fost făcută de o comisie specială, condusă de jurnalistul bulgar Plamen Starev, care a prezentat apoi conducerii FIJET nominalizările pentru „Mărul de Aur”. După vot, Plamen Starev a motivat decizia luată de FIJET: „A fost foarte ușor să luăm această decizie, deoarece dosarul de candidatură a Iașiului a fost foarte bine pregătit și este în conformitate cu toate directivele noastre, așa cum au fost stabilite la reuniunile președinților asociațiilor naționale afiliate la FIJET. Pe de altă parte, opinia mea personală este că organizația noastră, FIJET, ar trebui să promoveze acest tip de orașe precum Iași. Este foarte ușor să promovezi Parisul, de exemplu, precum și alte orașe mari, care nu au nevoie cu adevărat de acest tip de propunere, dar orașe precum Iași chiar au nevoie, deoarece între 100 și 200 de jurnaliști vor publica articole după ceremonia la care Iașiului îi va fi conferit trofeul „Mărul de Aur”. Când organizăm o ceremonie a Mărului de Aur în diferite țări, de obicei în presă apar între o sută și trei sute de articole despre locul respectiv. Apar în presa națională, apar în presa locală, dar apar și în presa internațională. De aceea, Iașiul va fi un excelent exemplu pentru promovarea acestui oraș în mai multe țări.”

Alături de Iași, alte trei destinații vor primi anul viitor prestigiosul trofeu „Mărul de Aur”: Cavtat-Konavle (Croația), Kyperounda (Cipru) și Lesbos (Grecia). Candidatura orașului românesc a fost susținută de reprezentanții Clubului Presei de Turism FIJET România la Congresul de la Fes. Marius Șorănescu, președintele Organizației de Management al Destinației Județul Iași, a fost de asemenea prezent la reuniunea de la Fes, unde care a prezentat jurnaliștilor FIJET atracțiile orașului care va primi, la jumătatea anului viitor, trofeul „Mărul de Aur”. După vot, Marius Șorănescu a declarat: „Am avut emoții foarte mari pentru că doream să-mi reprezint cât mai bine comunitatea. Mă bucur foarte mult deoarece trofeul vine de la FIJET, o federație cu asociații din toată lumea, cu sute de membri, profesioniști ai jurnalismului de turism, Sunt extrem de bucuros pentru această recunoaștere internațională și pentru că vor fi articole de presă care cred că pot să scoată în evidență orașul nostru și obiectivele turistice cu care se mândrește Iașiul.”

Ștefan Baciu, președintele Clubului Presei de Turism FIJET România, a votat, alături de ceilalți 8 membri ai conducerii FIJET, destinațiile care vor primi anul viitor „Mărul de Aur”: „Iași merită acest trofeu pentru că are multe de oferit celor care îl vizitează. Este un oraș cu o importantă activitate universitară, culturală şi economică și are multe atracții turistice, Are locuri ale istoriei, clădiri de patrimoniu în diferite stiluri arhitecturale, multe zone verzi și o infrastructură turistică dezvoltată. Conferirea „Mărului de Aur” va aduce o mai mare vizibilitate turistică a Iașiului și a României.”

Din 1970, anul în care a fost instituit acest trofeu, FIJET a conferit 73 de trofee „Mărul de Aur”, pe listă figurând și 6 destinații din România: Bucovina, Delta Dunării, Mărginimea Sibiului, Târgu Jiu, Oradea și Timișoara.