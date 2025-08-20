Nicușor Dan pregătește o plecare în Statele Unite cât de curând. Președintele nu a decis o dată exactă: „Important este să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate şi economice”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că și-ar dori să meargă în Statele Unite ale Americii la începutul anului viitor.

El a explicat tot miercuri că, înainte de această deplasare, România trebuie să stabilească teme de discuţie şi să prezinte „chestiuni concrete” în domeniul securităţii şi pe partea de cooperare economică.

Întrebat miercuri despre momentul vizitei, președintele a declarat că „probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

Nicuşor Dan a spus că România trebuie să intre în discuții importante, serioase, cu subiectele pregătite, nu doar legate de securitate, ci şi de colaborarea economică.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”, a declarat preşedintele.

La rândul său, ministrul de externe, Oana Ţoiu, a spus că pe 20 septembrie va merge la Chicago pentru a pregăti vizita oficială programată la începutul anului 2026, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

Ea a mai zis că cel mai probabil întâlnirea va avea loc în primul trimestru al anului 2026.